Útmutató a Gourmet Fesztiválhoz – Van 7 tippünk, hogy mit kóstolj meg

Felejtsd el a menzás élményt – Borsófőzelék hajdinafasírttal a Teyfölnél

Ha még nem látogattál el a szentendrei Teyfölbe, de mindig is szeretted volna kipróbálni a főztjüket, akkor itt a tökéletes alkalom a kóstoláshoz. Itt az ideje, hogy az ember kipróbáljon olyan dolgokat, amiktől korábban idegenkedett, illetve hogy eddig parkolópályára tett ízek új esélyt kapjanak. Lássuk be, a borsófőzelék sokunknak egyet jelent a menzás traumákkal, de mi lenne, ha eljátszanánk a gondolattal, hogy egy tehetséges fiatal séf, legyen a neve Kulcsár Alex, új életet leheljen ebbe a kicsit megviselt receptúrába?

Teyföl étterem, jobbra Kulcsár Alex via

Nincsenek csomók, nincs ízetlen massza. Vannak helyette friss ízek, van törökmogyoró és savanyított zöldborsó, na meg hajdinafasírt, ami csak úgy roppan minden harapásnál. Így már nem is hangzik olyan rosszul, igaz?

Teyföl

Stand: 20

A péksütilegenda – Hagymás-véres csiga a Salt Bakerytől

Egyszer, nem is olyan rég, Tóth Szilárd séf elhatározta, hogy visszaadja a becsületét annak a bizonyos paraszti konyhának, és megmutatja az egész világnak, hogy ezeknek az ételeknek bizony van egy olyan oldala is, amit egy fine dining étterem asztalán is meg lehet mutatni.

Mert miért is ne lehetne fogást építeni a disznóvágások egyik legendás ételére, a hagymás sült vérre? És miért ne lehetne ezt tovább álmodni, és ezt a francia módra készített, fűszeres vérpudingot roppanós, friss, csigatésztába tölteni?

A Salt Bakery egyik leghíresebb terméke a hagymás-véres csiga, mindenki akar belőle egy falatot, nyilván nem véletlenül. Ha eddig lemaradtál róla, vagy csak nem merted kipróbálni, mert olyan furán hangzott, akkor a Gourmet Fesztivál a legjobb alkalom megkóstolni.

Salt Bakery

Stand: 54

Dani García meglepetése – a ÖKÖRUSZÁLY BRIOCHE© a BiBo konyhájáról

A legfiatalabb séf, aki három Michelin-csillagra tett szert, hogy aztán azt mondja, elég a csúcsgasztronómia újabb csúcsainak ostromlásából, és jöjjön egy lazább, de ízgazdag és magas minőségű konyha, amiben sokkal inkább otthon érezheti magát. Akit érdekel, hogy gondolkodik az abszolút magaslatokat megjárt séf egy kötetlenebb bisztrókonyháról, az mindenképp keresse fel a BiBot a Millenárison.

Az étterem signature fogása az ÖKÖRUSZÁLY BRIOCHE© , aminek a tökéletes állagú hús mellett a titkos receptúra alapján készülő bull sauce adja a varázsát.

A könnyű brioche-tészta, a karakteres hús és az ízbombaként robbanó mártás olyan tökéletes egységet alkotnak, ami harapásról harapásra lenyűgöz.

BiBo, ÖKÖRUSZÁLY BRIOCHE Fotó: Wenczel Máté

BiBo Budapest

Stand: 63

Tócsni, ahogy még nem próbáltad – Tócsni, hagyma, tejföl, lazac ikra az Arany Kaviártól

Az ilyen rendezvényekben többek között az a jó, hogy bátran lehet kóstolni, kalandozni a különféle ételek-ízvilágok között. Jöhetnek azok a fogások, amiket végül sosem mertél kirendelni, mikor kezedbe adták az étlapot. Egy harapás erejéig esélyt kaphatnak ízek, alapanyagok, amikhez eddig nem volt szerencséd. A csúcsgasztronómia és a legotthonosabb ízek találkozhatnak egy tányéron.

Molnár Bence jóvoltából az ismerős, és valljuk be, imádott hagymás-tejfölös tócsni kap egy kis extrát, vagy nem is olyan kicsit, amennyiben friss lazacikrával a tetején érkezik.

Eddig óvatosan kóstoltál halas ételeket? Itt a tökéletes alkalom, nem egy teljes fogás, de ha ízlik, repetázhatsz, ráadásul négy ízből három biztosan ismerős lesz, egy esélyt pedig bátran lehet adni az újdonságoknak.

Nyíri Szása, Arany Kaviár via

Arany Kaviár Étterem

Stand: 47

Ilyen csirkét még nem ettél – Csirketaouk a Leila’s-ból

A Leila’s az egyik kedvencünk, ha közel-keleti, azon belül is libanoni konyháról van szó, és bár mindent szívesen ajánlunk, amit csak meg lehet kóstolni náluk, mégis kiemelnénk a csirketaouk-ot a kínálatból. Hogy miért?

Mert ha korábban nem jártál még a Leila’s-ban, akkor garantáljuk, hogy ilyen omlós, ízes, tökéletesen elkészített csirkehúst még nem ettél.

Ez a speciálisan pácolt libanoni csirke azért is tökéletes választás a nagy falatozás közepette, mert ha már mindent, ami rendkívüli, megkóstoltál, akkor visszakanyarodhatsz valami ismerőshöz, ami úgy ismerős, hogy közben nemhogy nem unalmas, de bőven felülmúlja azt, amit megszoktál.

Csirketaouk a Leila’s-ból Leila's Authentic Lebanese Cuisine

Leila's Authentic Lebanese Cuisine

Stand: 94

Ha megszomjaznál – keresd a The Green Sommeliert

Farkas Fruzsina, vagy ahogy sokan ismerik The Green Sommelier, a fermentált italok hazai szakértője, készítője, nem mellesleg a Gourmet Fesztivál egyik nagykövete. Ma már egyre inkább evidencia, hogy az alkoholos italok mellett nem csak úgy tessék-lássék tüntetnek fel mentes opciókat. A különféle kistermelői szörpök, házi jegesteák, fermentált italok egyértelműen megjelentek az éttermi kínálatban, a fine dining konyha pedig szinte elképzelhetetlen alkoholmentes juice-párosítás nélkül.

Ez a jelenség érezhető lesz a fesztiválon is, többek között Fruzsi standjánál, ahol találtok majd kombuchát és vízikefirt is, vagyis olyan italokat, amik nemcsak finomak, de még egészségesek is.

A The Green Sommelier szörpjei és fermentált italai via

The Green Sommelier

Bemutatkozik a kistestvér – Tonkás-tormás szendvicsfagyi a Monokini Kantintól

Hamarosan a Varsányi Irén utcában találkozhatunk a Padron és az Arquitectó PitPit kistestvérével, a Monokini Kantinnal, de a bemutatkozásra még ennyit sem kell várni.

A Gourmet Fesztiválon is megtaláljátok őket, és már itt megismerkedhettek a filozófiájukkal, ami így hangzik: spanyol lazaság x japán precizitás.

A mi kedvencünk a tormás-tonkás krémmel töltött jégkrémszendvics, ami nem egyszerűen jégkrém, hanem egy nagyon izgalmas ízkavalkád, egy olyan meglepő darab, amire jövet-menet kóstolgatva egész biztosan fel fogod kapni a fejed. Most szólunk, hogy sláger lesz, ne maradjatok le róla!

Monokini, tonkás-tormás szendvicsfagyi Szaplonczai Mátyás / illusztráció

Monokini Kantin

Címlapkép: Nosalty / BiBo

