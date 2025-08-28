Látványos átalakulás és fogyás: Így alakította ki étrendjét Gáspár Evelin

Pontosan leírta, mit eszik egy nap, hogy ezzel is segítsen azoknak, akik szeretnék követni példáját.

Gáspár Evelin rengeteg kilótól szabadult meg, és most követőinek mesélt arról, milyen elvek mentén táplálkozik. A Sztárboxra készülve nemcsak vékonyabb, hanem izmosabb is lett, edzéseit pedig rendszeresen dokumentálja közösségi oldalán.

Gáspár Evelin étrendjét dietetikus állította össze Centralfoto Birton Szabolcs

Legutóbbi, 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijában több rajongói kérdésre is reagált, amelyek a diétáról és a fogyásról szóltak. Mint mondta, egy dietetikus által összeállított étrendet követ, amely napi két-három edzéséhez igazodik. Négy étkezést iktat be a napjába, reggelente maga készíti el ételeit, amelyeket magával is visz. Fontos szabály, hogy lefekvés előtt négy órával már nem fogyaszt semmit.

Másoknak is azt javasolja, hogy lehetőség szerint maguk készítsék el ételeiket, illetve, ha komolyabb fogyást terveznek, forduljanak szakemberhez. Szívesen ajánlja az air fryer használatát, emellett hasznosnak tartja a különféle táplálékkiegészítőket és gyógyteákat is.

És hogy pontosan mit eszik egy átlagos napon? Ezt ő maga árulta el:

Reggel edzés előtt egy banánt szoktam enni. Majd edzés után zsírégetős marhafehérjét iszom és utána szoktam reggelizni cottage cheeset/tojást. Ebédre pedig air fryerben szoktam lazacot vagy csirkét sütni salival, és vacsira is ugyanezt eszem. Május óta semmilyen szénhidrátot nem fogyasztok csak zöldségek formájában. A titok szerintem az, hogy magamnak készítem az ételeket minimális zsiradékkal. Nem iszom alkoholt március óta, és napi 4-5l vizet fogyasztok.

