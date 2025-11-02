Otthon

2025.11.02.

7 dolog a garázsból, amit idén ősszel már tényleg el kell adományoznod

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Egy alapos szelektálás után te is jobban érzed majd magad.

Ha már alig fér be az autód a garázsba a sok felesleges holmi miatt, hidd el, nem vagy egyedül. A garázs sok háztartásban amolyan „mindenes raktárként” működik – főleg a nyár végén, amikor a kerti székektől a strandcuccokig mindent ide zsúfolunk. Sajnos az emberek gyakran szemétlerakónak tekintik a garázst, pedig ha ezen a helyen keresztül lépsz be nap mint nap az otthonodba, tulajdonképpen a káoszba érkezel meg.

Éppen ezért idén ősszel, mielőtt beindulna az ünnepi rohanás, érdemes kicsit rendet raknod és megszabadulnod mindattól, amire már nincs szükséged – például úgy, hogy eladományozod a számodra szükségtelen holmikat. Ezzel nemcsak helyet szabadítasz fel, hanem segítesz másokon is. Nézzük, mi az a hét dolog, amit érdemes most továbbadnod a garázsodból!

Kattints a képre, és nézd meg, mit kell kipakolni a garázsból!

