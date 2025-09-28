Az internetet újra meghódította egy szokatlan kávéőrület, a kérdés csak az: krémes csoda lesz belőle vagy inkább keserű csalódás?

A kávézás sokaknak nem egyszerű napi rutin, hanem valódi szertartás. Van, aki a klasszikus eszpresszóra esküszik, más filterrel indítja a napot, de rengetegen maradnak hűek a kotyogóshoz.

Fordítva főzött kávé: divatos újdonság vagy konyhai zsákutca?

Most azonban egy meghökkentő trükk hódította meg a közösségi oldalakat, miszerint a kotyogós aljába nem víz, hanem tej kerül. Az ígéret szerint a végeredmény krémesebb, selymesebb ital, amelynek állaga és íze is eltér a megszokottól, de a tapasztalatok megoszlanak.

Fordítva főzött kávé: őrült ötlet vagy zseniális trükk?

A módszer működése elsőre logikusnak tűnhet: a tej átjárja az őrölt kávét, majd a felső részben egy különleges, lágyabb ital csorog le. Néhány kísérletező szerint valóban egy kapucsínóra emlékeztető, testes kávé születik, amely erőteljesebb aromát kap, miközben a tej krémessé teszi az egészet. Mások viszont csalódottan számoltak be arról, hogy az ital kesernyésebb, égett ízű lett, a textúrája pedig korántsem olyan vonzó, mint remélték.

A szakértők figyelmeztetnek!

Nem csoda, hogy heves vita alakult ki: a tej ugyanis nem ugyanúgy viselkedik, mint a víz. Könnyebben habzik, hajlamos odakozmálni, és a sűrűsége miatt könnyen eltömítheti a szűrőt. Ez pedig nemcsak az ital minőségét ronthatja, hanem akár veszélyessé is teheti a kísérletet. Több szakértő arra figyelmeztet, hogy a kotyogósban ilyenkor túl nagy nyomás keletkezhet, ami akár tönkre is teheti a kávéfőzőt. Ráadásul a tejjel készült kávé után a főzőt jóval nehezebb alaposan megtisztítani, hiszen az odakozmált tej makacs réteget képez, amely kellemetlen szagot hagy maga után.

Ha valaki szeret kísérletezni, kisebb adaggal, nagy odafigyeléssel kipróbálhatja, milyen is az, amikor tejből készül a kávé alapja. A biztonságosabb és biztosabb megoldás azonban továbbra is az, ha először vízzel főzöd meg a kávét, majd utána gőzölt vagy forró tejet adsz hozzá!

