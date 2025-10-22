Életmód

A Feng Shui szerint ennek az 5 tárgynak semmi keresnivalója nincs a konyhában

Ha odafigyelünk ezekre az apróságokra — a kések elhelyezésétől a növényeken át a tárgyak állapotáig — , akkor nemcsak rendezettebb és esztétikusabb lesz a konyhánk, hanem olyan helyiséggé válhat, ahol jobban áramlik az energia, és ahol harmónia uralkodik.

A Feng Shui tanítása szerint konyhánk különleges szerepet tölt be otthonunkban: ez a tér az energiaáramlás szempontjából kulcsfontosságú, hiszen itt zajlik a főzés és az együttlét. Ha valami „nem stimmel” a helyiségben – akár éles tárgyak, rendetlenség vagy elhanyagolt dekoráció miatt –, az az általános hangulatra is rányomhatja a bélyegét. Nézzük, mely tárgyaknak nincs helye a konyhában, legalábbis a Feng Shui szerint.

Kattints a képre, hogy megtudd, mely tárgyak ezek!

