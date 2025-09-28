Az erős paprika igazi kincs a konyhában, de gyorsan megfonnyad, ha nem használjuk fel időben. Egy egyszerű, jól bevált módszerrel azonban hónapokig megőrizhetjük frissességét és ízét.

A magyar konyha elképzelhetetlen erős paprika nélkül: levesek, főzelékek, pörköltek vagy akár savanyúságok elengedhetetlen alapanyaga. Sok háziasszony azonban szembesült már azzal a bosszantó helyzettel, amikor a hűtőben felejtett paprika rövid idő alatt fonnyadt, puha vagy éppen penészes lesz. A jó hír az, hogy mindez könnyen elkerülhető, mondjuk, hogyan!

Így fagyaszd le az erős paprikát, hogy hónapok múlva is friss maradjon

Miért érdemes lefagyasztani az erős paprikát?

A fagyasztás a legegyszerűbb és legbiztonságosabb tartósítási módszer, hiszen semmiféle adalékanyagra vagy tartósítószerre nincs szükség. Ráadásul így akkor is élvezhetjük a nyár ízeit, amikor a kertben vagy a piacon már rég nem kapható friss erős paprika. A mélyhűtött zöldség akár egy évig is felhasználható, így mindig kéznél lesz, ha egy ételt szeretnénk pikánsabbá tenni.

A leggyorsabb módszer

Ha kevés időnk van, a legegyszerűbb, ha a paprikát egészben fagyasztjuk le. Ehhez először alaposan mossuk meg, majd töröljük őket teljesen szárazra, hiszen a rajtuk maradt víz később jéggé fagyva roncsolhatja az állagukat. A megtisztított paprikákat tegyük légmentesen záródó fagyasztózacskóba vagy dobozba, majd helyezzük a mélyhűtőbe. Így a paprika bármikor elővehető, és néhány perc alatt felhasználható levesekhez, főételekhez.

Ha van időnk: vágjuk fel, magtalanítsuk!

Akinek fontos, hogy a paprika a felhasználás pillanatában is azonnal készen álljon, érdemes a fagyasztás előtt félbevágni és a csumát, illetve a magokat eltávolítani. Így nem kell a fagyott zöldséggel bajlódni főzés közben. A félbevágott paprikákat érdemes egy tálcán előfagyasztani, hogy ne ragadjanak össze, majd ezután tegyük őket a lezárt tasakba. Ezzel a módszerrel könnyen adagolhatjuk a mennyiséget, mindig csak annyit véve elő, amennyire éppen szükségünk van.

