Már nemcsak a nőket érinti ez a veszélyes betegség, hanem a férfiakat is

Bár az anorexia és a különféle evészavarok inkább női problémaként ismertek, világszerte egyre több férfit érint, akiknél a betegség még súlyosabb következményekkel járhat. A szakértők szerint a korai felismerés és a célzott kezelés kulcsfontosságú a felépüléshez, és a férfiak speciális igényeit figyelembe vevő támogatás javíthatja az esélyeket.

Gyakran női problémának tekintett betegségként tartják őket számon, pedig az anorexia és az evészavarok világszerte egyre több férfit érintenek, ráadásul esetükben nagyobb a súlyos szövődmények kialakulásának kockázata, sőt, a halálozási arány is.

Már a férfiaknál is egyre gyakoribb az evészavar Getty Images

Dave Chawner története tinédzserkorában kezdődött. Ami kezdetben csupán súlycsökkenés volt, gyorsan kicsúszott az irányítása alól, amikor dicsérték érte. Hamarosan kényszeresen mérte magát, számolta a kalóriákat, és túlzásba vitte a testmozgást.

Az önértékelésem a mérlegen lévő számokon alapult. Az alapján ítéltem meg magam, hogy mennyit ettem, mennyit mozogtam, és mennyi ideig nem ettem semmit – mesélte Chawner az Euronews Healthnek.

Az angol férfi elmondása szerint a probléma fokozatosan alakult ki késő tinédzserkorában, körülbelül 16 évesen, és ekkor még nem ismerte fel, hogy az étellel és a testével való kapcsolata problémássá vált.

Több mint négy évvel később jött rá, hogy valószínűleg beteg, depressziójával szakértőhöz fordult, és ekkor diagnosztizálták anorexiával. Ma már a felépülés útján jár, és a kezeléseknek köszönhetően távolabb került a betegségtől. A humorista pályáját is arra használja, hogy segítse az evészavarral küzdőket, és jelenleg részt vesz egy kutatásban, amely a stand-up comedy szerepét vizsgálja a felépülésben, a Kent Egyetemmel együttműködésben.

A felépülés során Chawner megtanulta, hogy az evészavarok nem „rosszul sikerült diéták”, hanem komoly mentális problémák.

Férfiak és testkép: halálos, de láthatatlan probléma

Az evészavarok a legveszélyesebb pszichiátriai betegségek közé tartoznak: az Egyesült Államokban átlagosan 62 percenként hal meg valaki miattuk (Johns Hopkins Medicine).

Az anorexia elsősorban nőket érint, ezért a férfiak növekvő aránya gyakran rejtve marad. A brit Beat evészavarokat kezelő szervezet szerint az Egyesült Királyságban körülbelül 1,25 millió ember él evészavarral, közülük mintegy negyedük férfi.

Az NHS England Digital adatai alapján az Egyesült Királyságban az elmúlt öt évben a fiúk és férfiak evészavarral történő kórházi felvétele 128%-kal nőtt. Az anorexia fizikai következményei között szerepelhet vérszegénység, veszélyesen alacsony vérnyomás, csontritkulás és szervkárosodás.

A Beat szerint a tünetek megjelenése és a kezelés megkezdése között átlagosan három és fél év telik el, főleg azért, mert a betegek gyakran nem ismerik fel időben a problémát.

A férfiaknál súlyosabb kimenetele lehet

Az anorexiának az egyik legmagasabb a halálozási aránya a pszichiátriai betegségek között: az első négy évben körülbelül 5%, hosszú távon 10%. A férfiaknál a halálozási arány nyolcszor magasabb, és gyakrabban kerülnek kórházba.

A betegek halálának akár 20%-a öngyilkosság miatt következik be, férfiaknál az öngyilkosság kockázata ötszörös. „A férfiak gyakrabban alakulnak bulimiássá, többet hánytatják magukat, nagyobb elszigeteltséget élnek át, sokkal többet mozognak, és gyakran paranoiásabbak” – mondta Kelly.

Mindez azzal jár, hogy sokan nem érzik magukat férfinak. Ez rendkívüli pszichiátriai és fizikai társbetegséget eredményez, amely hozzájárulhat a magas halálozási arányhoz is.

Éppen ezért a szakértők azt hangsúlyozzák: a korai felismerés kritikus. Az evészavarok komoly mentális betegségek, de kezelhetők, és a teljes felépülés is lehetséges. „Mindig vannak, akik segíteni akarnak. Minél hamarabb kérsz segítséget, annál jobb” – tette hozzá Compte.

Forrásunk volt.