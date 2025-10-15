Nemesített román paprika foglalhatja el a legerősebb paprikák trónját

A világ köztudottan legforróbb paprikái a Carolina Reaper és a Pepper X fajták, most azonban úgy tűnik, hogy kihívójuk akadt, egyenesen Dél-Romániából. A Buzău-i Növényi Genetikai Erőforrások Bankjának (BRGV) munkatársainak sikerült egy olyan erőspaprikát nemesíteniük, amely csípősségben lekörözhet minden más fajtát. Az intézet által kiadott közlemény szerint a jelenleg nemzetközi jóváhagyási és validációs eljárás alatt álló erőspaprika rendkívül magas értéket ért el a paprikák csípősségét mérő Scoville-skálán.

A buzău-i kutatók csak a szabad levegőn, speciális védőfelszerelésben, maszkban, szemüvegben és két gumikesztyűben dolgoznak a paprikával, mert annyira csípős, hogy komoly bőr- és légúti irritációkat okozhat – mesélte kutatást vezető mérnök, Costel Vînătoru a Transtelex cikke szerint.

A jelenlegi rekorder Pepper X átlagos Scovill-értéke 2 693 000, azonban a román fejlesztés még ezt is túlszárnyalhatja. Az intézet kutatói eddig több mint ezer csípőspaprika-fajtát nemesítettek, melyek között volt olyan, amely 2 700 000-es értéket ért el a Scoville-skálán.

A tervek szerint három fajtát ismertetnének el ezek közül, köztük a trónbitorlót.

Mi az a Scoville-skála? A Scoville-féle csípősségi egység (angolul Scoville heat unit, rövidítése SHU) a kapszaicin relatív mennyiségét jelzi. Elsőként Wilbur Scoville amerikai kémikus dolgozott ki eljárást (1912-ben) a kapsziacin mérésére, ezért róla nevezték el az egységet.

Ráharapnál erre a különleges új paprikára?

Sajnos az a rossz hírünk van, hogy önmagában emberi fogyasztásra alkalmatlan, azonban a csípősségét okozó kapszaicint számos módon felhasználják, így a gasztronómiában, de az orvostudományban is alkalmazzák, illetve az önvédelmi sprayek gyártásában.

