2025.09.11.

Savanyítással mentik meg a tökéletlen zöldségeket a szentesi termelők

Nosalty

Görbe paprika és apró paradicsom - a boltok polcaira nem kerülnek ki, pedig tökéletlen külsejük ellenére ugyanolyan ízletesek és táplálóak ezek a zöldségek, mint szebb társaik. Miért kellene akkor a szemétben végezniük? A szentesi termelők megelégelték az ételpazarlást, ezért többek között savanyúságokat és fermentált finomságokat készítenek a kiselejtezett, de fogyasztható zöldségekből.

A magyar konyhában generációk óta alap, hogy semmi ne vesszen kárba – gondoljunk csak a nagymamák befőzéseire és savanyításaira. Ezt a hagyományt szeretné tovább vinni a közel 500 szentesi termelőt tömörítő Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélKerTÉSZ) is, amely a küllemük miatt boltlánci értékesítésből kimaradt zöldségeket új módon szeretné felhasználni. Így lesz a csálé paprika vagy a túl apró paradicsom igazi gasztrokincs.

Fotó: Képszerkesztőség – Tuba Zoltán

A fermentálás – vagyis a kontrollált erjesztés – nemcsak megőrzi a zöldségek tápanyagtartalmát, hanem különleges ízt is ad, amelyek Nyugat-Európában már hatalmas trendnek számítanak, és itthon is egyre népszerűbbek. A hagyományos savanyítás pedig igazi klasszikus, amely nélkülözhetetlen kísérője a magyar ételeknek.

Fontos számunkra, hogy minden megtermelt zöldséget hasznosítsunk – és ezzel nemcsak a pazarlást csökkentjük, hanem új, izgalmas termékeket is adhatunk a gasztronómiának. Hiszünk benne, hogy a „tökéletlen” zöldség is lehet tökéletes alapanyag

– mondta Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke.
Fotó: Képszerkesztőség – Tuba Zoltán

Gasztroélmény társadalmi küldetéssel

A szövetkezet a társadalmi felelősségvállalásra is kiemelt figyelmet fordít. A megmaradt zöldségeknek ugyanis a boltok polcai mellett máshol is van helyük: a DélKerTÉSZ évek óta a Budapest Bike Maffiával együttműködésben juttatja el azokat a rászorulókhoz. A „tökéletlen” zöldségek így nemcsak finomságként születnek újjá, hanem valódi segítséget is jelentenek a nehéz helyzetben élőknek.

A Budapest Bike Maffia ételadományok elkészítésével és gyűjtésével kezdte a munkát, az adományok kiosztásakor biciklivel keresik fel az utcán és a szociális ellátásban élő hajléktalan embereket. Az évek alatt dinamikusan nőtt a szervezet és ma már számtalan projektet és akciót indítanak, amikhez zöldség- és palántaadománnyal társulnak a szentesi termelők.

A szentesi termelők számára fontos, hogy ne csak a boltok polcain jelenjenek meg a zöldségeik, hanem ott is, ahol valóban nagy szükség van rájuk. Évek óta együttműködünk a Budapest Bike Maffiával, és friss paprikákkal, paradicsomokkal segítjük a hajléktalan emberek étkeztetését. Részt vettünk olyan kezdeményezésekben is, ahol hajléktalanszállók udvarán közösségi veteményeseket alakítottak ki – ezek nemcsak zöldséget adnak, hanem igazi közösségi élményt és terápiás lehetőséget is

– tette hozzá Nagypéter Sándor.
Fotó: Képszerkesztőség – Tuba Zoltán

„Alaptevékenységünk a rászoruló gyerekek, felnőttek, családok és szociális intézmények támogatása. Ha krízishelyzet van, ott a helyünk, az azonnali segítségnyújtás mellett pedig azon vagyunk, hogy élményeket és méltóságot adjunk a nehéz helyzetben élő embereknek. A rászorulók többsége nem jut elegendő vitaminforráshoz, így nagy segítség, hogy a DélKerTÉSZ csapatra mindig számíthatunk, ha zöldség- vagy gyümölcsadományra lenne szükségünk valamelyik BBM projekt során” – emelte ki Páli Péter, a Budapest Bike Maffia vállalati kapcsolattartója.

Címlapkép: Képszerkesztőség – Tuba Zoltán

Felejtsd el az öblítőt, itt a törökök olcsó házi trükkje, amitől pihe-puhák lesznek a textíliák

