2025.10.03.

Sokan meg fognak lepődni a pénztáraknál: 3 alapvető élelmiszer ára is tovább nőtt

Nosalty profilképe Nosalty

Eddig sem volt olcsó ez a három élelmiszer, de az elmúlt hetekben tovább emelkedett az áruk - mikor lesz megállás?

Senki ne lepődjön meg, ha még drágább lesz a bevásárlás, mint eddig. Az Agroinform.hu 38. heti adatai alapján tovább folytatódott az élő baromfi, a baromfihústermékek és a tojás árának emelkedése.  

Nyers csirkecombok egy fa deszkán
Tovább nőtt a csirke- és pulykamellfilé, valamint a tojás ára

Ennyivel drágultak a baromfitermékek 

A friss adatok szerint az év 38. hetében tovább folytatódott a baromfitermékek áremelkedése.

Egy kiló csirkemellfilé 2087,9 Ft-ba került, ami a tavalyi évvel összevetve 15,8%-os emelkedést jelent.

Ha valaki kicsit spórolni szeretne, a csontos csirkemell kilója 1257,9 Ft, a csontos csirkecombé 977,1 Ft. Egész csirkét 973,1 Ft/kg áron lehet vásárolni, érdekes módon ennek ára némileg csökkent a megelőző héthez képest.  

A pulykamellfilé a csirkét is lekörözte, már ami a drágulást illeti: kilója 2851,8 Ft, ami 38,7%-os növekedés a tavalyi évhez képest.

A csontos pulyaalsócomb kilója 780,6 Ft, a felsőcombé pedig 1802,6 Ft volt az elmúlt héten. 

A tojás ára harmadával emelkedett egy év alatt 

A ketreces tartású dobozos tojás (M+L) ára 63,19 Ft/db volt, míg a tálcásé 60,10 Ft/db.

Előbbi esetében ez 34,4%-os növekedést jelent éves szinten, utóbbinál pedig +34,7% volt az emelkedés. A mélyalmos dobozos tojás ára is hasonlóan alakult, ez 33,6%-kal drágult egy év alatt, így 72,12 Ft/db áron lehetett hozzájutni a 38. héten. 

Az áremelkedés ellenére több tojás került a piacra, a ketreces tartásból származó dobozos tojások darabszáma meghaladta a 4,4 milliót. 

Joghurtot kanalazó idős nő
Életmód

Ezt a hétköznapi élelmiszert ette napi háromszor a világ egyik...

A hosszú élet titka nemcsak az átlag embert, hanem a tudósokat is foglalkoztatja. Rengeteg tanulmány születik ezzel kapcsolatban, és mindig találnak egy-egy újabb összefüggést a hosszú, egészséges élet és a táplálkozás között. Egy újabb kutatás kiderítette, hogy mi az a nassolnivaló, amit a világ legidősebb embere naponta háromszor is fogyasztott.

Nosalty

