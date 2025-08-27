Hamarosan megnyílik Budapesten is a világszerte ismert, kiváló éttermeket felvonultató gasztropiac a Blaha Lujza téren. Most már egészen biztos: három újabb neves hely is csatlakozik!

Már igen csak szép számmal vannak azok a helyek, melyek a szeptemberben nyíló budapesti Time Out Marketen jelen lesznek. Lássuk, mely éttermek az újonnan csatlakozók!

Bővül a lista: újabb neves éttermek csatlakoztak a budapesti Time Out Markethez forrás: Petr Svarc/UCG/Universal Images Group

A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market újabb kiváló vendéglátóhelyek csatlakozását jelentette be.

Az új éttermek között áll a M' EAT by Rácz Jenő, a LIRA by Essência és a Hai Nam Pho.

Ahogy a Time Out Market Budapest Facebook-posztjában is áll:

A M’EAT by Rácz Jenő magyar antipastikkal és egy kis mediterrán csavarral érkezik, de a prémium hazai alapanyagok használata sem maradhat el.

magyar antipastikkal és egy kis mediterrán csavarral érkezik, de a prémium hazai alapanyagok használata sem maradhat el. A Michelin-csillagos Essência csapata lehetővé teszi, hogy a fine dining elérhető legyen egy baráti ebéd vagy egy spontán vacsora keretében is.

csapata lehetővé teszi, hogy a fine dining elérhető legyen egy baráti ebéd vagy egy spontán vacsora keretében is. A Hai Nam Pho pedig az északi-vietnámi ízeket, családi recepteket, több évtizedes hagyományokat hozza el Budapestre.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Petr Svarc/UCG/Universal Images Group