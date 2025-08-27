Család

2025.08.27.

Bővül a lista: újabb neves éttermek csatlakoztak a budapesti Time Out Markethez

Nosalty profilképe Nosalty

Hamarosan megnyílik Budapesten is a világszerte ismert, kiváló éttermeket felvonultató gasztropiac a Blaha Lujza téren. Most már egészen biztos: három újabb neves hely is csatlakozik!

Már igen csak szép számmal vannak azok a helyek, melyek a szeptemberben nyíló budapesti Time Out Marketen jelen lesznek. Lássuk, mely éttermek az újonnan csatlakozók!

Bővül a lista: újabb neves éttermek csatlakoztak a budapesti Time Out Markethez
forrás: Petr Svarc/UCG/Universal Images Group

A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market újabb kiváló vendéglátóhelyek csatlakozását jelentette be. 

Az új éttermek között áll a M' EAT by Rácz Jenő, a LIRA by Essência és a Hai Nam Pho.

Ahogy a Time Out Market Budapest Facebook-posztjában is áll:

  • A M’EAT by Rácz Jenő magyar antipastikkal és egy kis mediterrán csavarral érkezik, de a prémium hazai alapanyagok használata sem maradhat el.
  • A Michelin-csillagos Essência csapata lehetővé teszi, hogy a fine dining elérhető legyen egy baráti ebéd vagy egy spontán vacsora keretében is.
  • A Hai Nam Pho pedig az északi-vietnámi ízeket, családi recepteket, több évtizedes hagyományokat hozza el Budapestre.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Petr Svarc/UCG/Universal Images Group

Hirdetés
Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban

Legújabb receptek

gnocchi

Gnocchi tészta alaprecept

A gnocchi egy klasszikus olasz tésztaféle, ami mivel burgonyából készül, inkább a nudlihoz hasonlít. A kis párnácskákat egy bordázott felületű fatáblán formázzák meg, de ha ilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

grillételek
Gasztro

Ezekre figyelj, ha jól akarsz grillezni!

A nyár és a kora ősz a grillezésben is csúcsszezon. A jó levegőn lenni egészséges, és a szabad tűzön készült étel is az lehet, ha felkészülten kezdünk hozzá a sütögetéshez. A grillezésnek is létezik ártalomcsökkentett módja, ehhez azonban mítoszok helyett a tények ismerete szükséges.

Hirdetés
Idős nők padon sakkoznak
Család

Ez a kulcsa annak, hogy 70 felett is élesen tartsd...

Ahogy öregszünk, nemcsak a testünket, hanem elménket is érdemes karban tartani, hiszen a 65 év felettiek 40 százaléka tapasztal valamilyen memóriavesztést, a 70 év felettiek 16 százaléka pedig enyhe kognitív károsodással küzd. Azért, hogy még idősebb korban is élvezzük az életet, érdemes egyetlen, mindennapi szokást beiktatni az életünkbe.

Nosalty

További cikkek

Orchidea öntözése
Család

Ettől az olcsó konyhai fűszertől 2 hét alatt megtáltosodik az...

Az orchidea igazi ékszere az otthonunknak, de érzékeny növény, amely könnyen megbetegszik. Kevesen tudják, hogy a konyhában is megtalálható egy egyszerű, természetes segítség, amely nemcsak fertőtleníti és védi a növény gyökereit, hanem erőteljesebb virágzásra is serkenti! Ez a fahéj.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept