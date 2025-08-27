Bővül a lista: újabb neves éttermek csatlakoztak a budapesti Time Out Markethez

Már igen csak szép számmal vannak azok a helyek, melyek a szeptemberben nyíló budapesti Time Out Marketen jelen lesznek. Lássuk, mely éttermek az újonnan csatlakozók!
A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market újabb kiváló vendéglátóhelyek csatlakozását jelentette be.
Az új éttermek között áll a M' EAT by Rácz Jenő, a LIRA by Essência és a Hai Nam Pho.
Ahogy a Time Out Market Budapest Facebook-posztjában is áll:
- A M’EAT by Rácz Jenő magyar antipastikkal és egy kis mediterrán csavarral érkezik, de a prémium hazai alapanyagok használata sem maradhat el.
- A Michelin-csillagos Essência csapata lehetővé teszi, hogy a fine dining elérhető legyen egy baráti ebéd vagy egy spontán vacsora keretében is.
- A Hai Nam Pho pedig az északi-vietnámi ízeket, családi recepteket, több évtizedes hagyományokat hozza el Budapestre.
Címlapkép: Petr Svarc/UCG/Universal Images Group