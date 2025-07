Újabb (el)ismert éttermek csatlakoznak a Time Out Market kínálatához: mutatjuk, kik ők

A szeptemberben nyíló Budapest Time Out Market 11 gasztronómiai egységnek ad otthont. Az éttermek listája folyamatosan bővül, hiszen most már biztos, hogy a CANTEEN by Pesti István, a Casa Christa, a Bigfish, a Tuning Burger és a Wines of Hungary is színesíti a kínálatot.

A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market újabb kiváló vendéglátóhelyek csatlakozását jelentette be. A még idén debütáló gasztronómiai- és kulturális piac célja, hogy egy fedél alatt mutassa be a város és a környező régiók legkiválóbb séfjeit, éttermeit, italkínálatát és kulturális élményeit. Az egyedi koncepció közvetlen, barátságos hangulatú térben hozza közelebb a látogatókhoz a helyi kulináris és kreatív szcéna legjavát.

A Corvin Palace-ban megnyíló egyedülálló gasztronómiai és kulturális központ közel 2500 négyzetméteren várja majd a vendégeket. A helyszínen tizenegy díjnyertes és feltörekvő helyi vendéglátó kínálja konyhája legjavát, ínycsiklandó fogásokkal várva a látogatókat. Az ételválaszték mellett három bár, öt rendezvényhelyszín és körülbelül 540 ülőhely áll rendelkezésre, izgalmas és sokoldalú teret biztosítva a pihenésre és a kikapcsolódásra. A közösségi asztalok, a nyitott konyhák és a gondosan megtervezett belső tér otthonos légkört teremt, ahol családok, baráti társaságok, de akár egyedül érkezők is jól érezhetik magukat. A Time Out Market nem csupán egy gasztronómiai desztináció, hanem egy élő, lüktető közösségi tér. Az egész évben elérhető vibráló kulturális programok gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhető és megfizethető élményt nyújtson, gazdagítva a budapesti életet.

A korábban bejelentett négy séf és étterem mellett ma újabb öt kiváló gasztronómiai szereplő csatlakozásáról hullott le a lepel. Az új nevek tovább gazdagítják a Time Out Market kiemelkedő kínálatát és még változatosabbá teszik az elérhető fogásokat, így a látogatók igazán sokszínű kulináris élményre számíthatnak.

Hagyományos magyar ízek Pesti István séf és a CANTEEN jóvoltából

Pesti István az egyetlen magyar séf, aki Budapesten kívül, egy vidéki étteremben szerzett két Michelin-csillagot. Ez a kivételes nemzetközi elismerés teszi őt a Time Out Market Budapest kulcsszereplőjévé, ahol kizárólag a Market számára alkotta meg új koncepcióját. A CANTEEN nem fine dining élményt kínál, hanem hagyományos magyar ízeket hoz el egy modern, városi térbe.

A tatai Platán Gourmet éttermemben a magyar konyha egy másik arcát mutatom meg - inkább absztrakt, innovatív irányt képviselek. Ugyanakkor mindig is éreztem, hogy hatalmas igény van a hagyományos magyar ételekre is - olyanokra, amilyeneket a nagymamáink főztek, amelyek gyerekkorunk emlékeit idézik. Ezeket a klasszikus, házias, magas minőségű ízeket szeretném megmutatni, szívből és emlékekből főzve - magyarázza Pesti István a terveit.



Az étlapon olyan mindenki által kedvelt fogások szerepelnek, mint például a gulyásleves, a borjú bécsi, a csirkepaprikás - a tökéletes befejezést pedig egy klasszikus almáspite teszi teljessé.

Egy falatnyi Balaton a Casa Christa jóvoltából

A Casa Christa a magyar vidék egyik legkedveltebb szegletéből érkezik a főváros szívébe, hogy a Time Out Market Budapesten idézze meg a tóparti pillanatok esszenciáját. Az ikonikus magyar ételek mellett a Balaton-felvidék karakteres fogásai is terítékre kerülnek, legyen szó friss halakról, tájjellegű specialitásokról vagy helyi termelők alapanyagaiból készült, újragondolt klasszikusokról.

A Casa Christa minden tányérja egy hangulatot idéz meg: napsütötte lankákat, borospincéket, a piacról frissen szerzett, szezonális hozzávalókat és a közös étkezések emlékeit.

A vendéglátó célja, hogy olyan élményt teremtsen a látogatóknak, ahol az ízek a balatoni tájról mesélnek, a vendégek pedig egy gasztronómiai utazás részeseivé válhatnak, méghozzá anélkül, hogy elhagynák Budapestet.

A Bigfish elhozza a tengeri szellőt a városi pezsgésbe

A Bigfish az óceán frissességét és a gondtalan tengerparti életérzést csempészi a Time Out Market Budapest gasztronómiai világába. Az étterem kínálatában szezonálisan válogatott tenger gyümölcsei és ritkábban elérhető különleges halak szerepelnek, a klasszikus kedvencek mellett.

A Bigfish mögött egy igazi „nagyhal", Magyarország legnagyobb halimportőr nagykereskedője áll, így garantált, hogy a vendégek mindig a legfrissebb, gondosan válogatott alapanyagokból készült fogásokat kóstolhatják.

A kínálat egyik legkülönlegesebb eleme a sushi-választék, amely kompromisszummentes frissességével és precíz elkészítésével a japán konyha valódi esszenciáját hozza el Budapest szívébe. A sushihoz használt halak közvetlenül a tengerből, a legnagyobb európai halpiacokról érkeznek, így minden falatban ott rejlik a minőség és a tengeri világ tisztelete. A sushi kínálatot tökéletesen egészítik ki a frissen felnyitott osztrigák, valamint a Bigfish ikonikus Fish & Chips fogása, amely aranybarnára sült burgonyával és ropogós halfilével hozza a brit klasszikus ízvilágát - természetesen a legjobb alapanyagokból elkészítve.

A Tuning Burger világszínvonalú, gourmet burgereket kínál

A Tuning Burger a hazai ízek és a prémium minőség találkozása, amely új szintre emelte a burger fogalmát Magyarországon, és mostantól a Time Out Marketen is jelen lesznek kivételes burgereikkel.

Az ízélmény garanciája, az akár két-három hétig érlelt húsokból készült húspogácsák, saját receptúra alapján készült szószok, kézműves hamburger bucik.

Olyan különlegességekkel találkozhatnak a vendégek az étlapon, mint a magyar szürkemarha, a hortobágyi Angus, az Omaha, vagy a világhírű Wagyu, amelyek mindegyike biztosítja a felejthetetlen élményt. A kínálatban továbbá visszaköszönnek a már számos burgerrajongó szívét meghódító kreációk, többek között a mangó-chutney-s burger, a szarvasgombás libamájas burger, az ikonikus Umami Burger, vagy a 2016-ban “Az Ország Burgere” címet elnyerő Leicester burger.

Egy pult, 22 borvidék, és végtelen élmény a Wines of Hungary bárjánál

A Magyar Bormarketing Ügynökség egyedülálló válogatással járul hozzá a Time Out Market italkínálatát, bemutatva a hazai borkultúrát. A dedikált borbárban a vendégek Magyarország mind a 22 borvidékének tételeit felfedezhetik, a választásban pedig szakértő sommelier-k segítenek a helyszínen, akik személyre szabott ajánlásokkal és háttérinformációkkal kalauzolják el az érdeklődőket.

A válogatás ikonikus fajtáktól az új kedvencekig terjed, úgy összeállítva, hogy a borszakértők és a magyar borokkal csak most ismerkedők számára egyaránt meghatározó élményt nyújtson.

A kóstolást havonta megújuló tematikus események teszik teljessé, ahol a borok megismerése mellett izgalmas történetekkel és új felfedezésekkel gazdagodhatnak a résztvevők. Ez a borkínálat egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a vendégek egy-egy korty erejéig elutazzanak a magyar tájakra és felfedezzék a hagyomány és innováció találkozását a hazai borkultúrában.

Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy a Time Out Market keretein belül nemcsak Budapest legjobbjait, hanem egész Magyarország kiemelkedő gasztronómiai szereplőit hozhatjuk össze egy fedél alatt. Küldetésünk, hogy megfizethető áron ünnepeljük a magyar gasztronómia sokszínűségét, amely nem lenne teljes olyan kíválóságok nélkül, mint például a Casa Christa a Balaton partjáról és díjnyertes séfje, Tóth Keve. – mondta el Balogh Olivér, Tulajdonos, Time Out Market Budapest.

Ugyanilyen fontos Pesti István jelenléte is, akinek két Michelin-csillagos Platán Gourmet étterme új szintre emelte a vidéki gasztronómiát. Új koncepciója, a kizárólag a Time Out Market Budapestben elérhető CANTEEN by Pesti István ezt a kiválóságot egy közvetlenebb, lazább formátumban teszi elérhetővé a látogatók számára. Budapesten a Tuning Burger már egy évtizede a hazai burger színtér meghatározó szereplője, míg a Bigfish már jó ideje a főváros vezető tengeri étterme. Nagy öröm számunkra az is, hogy a Wines of Hungary-n keresztül a magyar borok sokszínűségét is bemutathatjuk páratlan lehetőséget nyújtva vendégeinknek, hogy kiváló borokat kóstolhassanak az ország minden tájáról – tette hozzá.

A Time Out Market Budapest folyamatosan bővülő kínálatával és izgalmas kulturális programjaival várja látogatóit. A hivatalos nyitásig még számos újdonság várható, azonban az alábbi nevek már biztosan a gasztronómiai kaland részesei lesznek:

Anyukám Mondta: Hagyományos olasz ízek, évtizedes családi szenvedéllyel fűszerezve.

Pingrumba: A Kelet varázslatos ízvilágát hozza el Budapest szívébe.

101 Bistro: A tajvani konyha komplexitása, modern és egyedi megközelítésben.

Szaletly: A kortárs magyar konyha esszenciája, közelebb hozva a város ínyenceihez.

Dreher Tanksör: A hagyományokra építve, csapolt, pasztörizálatlan tanksörrel.

