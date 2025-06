A Time Out Market Budapest nyilvánossá tette a nyitás időpontját, ami eredetileg 2025 tavasza lett volna. Na de most már igazán nem kell sokat várni a csúcspiac látogatásáig!

A Time Out Market, amely a világ számos nagyvárosában jelen van, most először érkezik Kelet-Közép Európába, és már azt is tudni, pontosan mikor nyit meg Budapest legújabb szuperpiaca!

Itt a dátum, mikor nyílik Budapest legújabb szuperpiaca

A Time Out Market Budapest bejelentése szerint a Blaha Lujza téri Corvin Palace-ben nyílik a főváros szuperpiaca.

Az eredeti nyitás 2025 májusa lett volna, de végül idén ősszel már biztosan látogathatóvá válik a market.

Balogh Olivér, a Corvin Palace tulajdonosa, a Time Out Market Budapest CEO-ja egyben azt is elmondta, hogy szeptemberben csak az első emelet fog megnyitni, a tetőterasz várható nyitása pedig 2026 első felére datálható.

Számokban a Time Out Market Budapest

Budapest új csúcspiaca 2500 négyzetméternyi belső térrel, és 775 négyzetméternyi terasszal várja majd a látogatókat. 14 konyha, 4 bár, rendezvényterem és 800 ülőhely fogja szolgálni a kulináris élvezeteket. Díjnyertes szakácsok és éttermek kínálata, illetve kulturális események is helyet kapnak az új piacon.

Forrásunk volt.

Hírek, érdekességek, újdonságok: