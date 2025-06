Így lesznek nyitva a legnagyobb boltok a pünkösdi hosszúhétvégén

Már rendre megszokhattuk, hogy a hosszúhétvégék együtt járnak azzal, hogy korlátozva tudunk menni bevásárolni. Most sem lesz ez másképp a pünkösdi háromnapos pihenésen, mutatjuk a legnagyobb boltok nyitvatartását!

A pünkösdi hosszúhétvégén változik a boltok nyitvatartása, amit érdemes észben tartani, hiszen maximum kisebb diszkontokba tudunk beugrani, ha valami hiányzik otthonról. Lássuk, a legismertebb üzletek milyen nyitvatartással várnak a hétvégén!

Kattints a galériára, és nézd meg, hogyan változik a boltok nyitvatartása!

A kisebb diszkontok, benzinkutak, non-stop üzletek, trafikok, virágboltok és újságosok általában nyitva vannak az ünnepnapokon is, így legrosszabb esetben be lehet menni ezekre a helyekre a hiányzó árucikkért. Ügyeleti rend szerint pedig bizonyos gyógyszertárak is.

