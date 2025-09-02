Sulikezdés

2025.09.02.

Bogyós bokrod van? Nyár végi tippek, hogy jövőre roskadozzon a gyümölcstől

Nosalty profilképe Nosalty

Az augusztus vége és szeptember eleje kritikus időszak a bogyós bokrok számára: most tudjuk megtenni a legtöbbet a következő év bő terméséért.

A nyár vége és az ősz eleje fordulópont a bogyós bokrok életében. Ebben az időszakban gyűjtik össze azt a tápanyag- és energiamennyiséget, amelyből a következő évi hajtások és bogyók fejlődnek. Ha most figyelmesen és tudatosan gondozod a málnát, ribizlit, egrest vagy áfonyát, akkor nemcsak a télre készíted fel őket, hanem egyben megalapozod a jövő évi gazdag termést is. Néhány apró, de tudatos lépéssel sokszorosát hozhatják a bogyós bokraink annak, amit elhanyagolt állapotban adnának.

Kattints a képre, hogy megtudd, milyen lépéseket érdemes megtenned a bogyós bokraid érdekében, nyár végén!

5 fotó

Receptajánló:

Legújabb receptek

halas tészta

Szardellás-fűszervajas spagetti

Ha gyors, mégis különleges tésztaételre vágysz, ez a szardellás-fűszervajas spagetti igazi telitalálat! A szardella selymesen beleolvad a vajba, a fokhagyma és a csili pedig pikáns ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

kremes-borsofozelek
zöldborsófőzelék

Krémes zöldborsófőzelék

A zöldborsófőzelék az a menzás fogás, amire még a gyerekek szeme is felcsillan, főleg ha fasírttal tálalják. Hogy ne maradjon olyan fakó fehér ez a közkedvelt mártás, ezért egy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept