Bogyós bokrod van? Nyár végi tippek, hogy jövőre roskadozzon a gyümölcstől

A nyár vége és az ősz eleje fordulópont a bogyós bokrok életében. Ebben az időszakban gyűjtik össze azt a tápanyag- és energiamennyiséget, amelyből a következő évi hajtások és bogyók fejlődnek. Ha most figyelmesen és tudatosan gondozod a málnát, ribizlit, egrest vagy áfonyát, akkor nemcsak a télre készíted fel őket, hanem egyben megalapozod a jövő évi gazdag termést is. Néhány apró, de tudatos lépéssel sokszorosát hozhatják a bogyós bokraink annak, amit elhanyagolt állapotban adnának.

