A pestiek is látogatták: Újabb szeretett vidéki cukrászda zár be

Ezúttal is szomorkodhatnak az édesszájúak, ugyanis újabb vidéki cukrászda döntött a bezárás mellett. Úgy tűnik azonban, hogy már most dereng a fény az alagút végén, hiszen a váci Mihályi Patisserie tulajdonosa nagyszabású terveket sző.

18 év után lehúzza a rolót a váci Mihályi Patisserie, a hírek szerint azonban Mihályfi László tulajdonos és mestercukrász új terveket szövöget, így nem kell attól tartanunk, hogy végleg búcsút intene szakmájának.

A Mihályi Patisserie süteményes pultja via

Mihályi László ma délután azzal a szívdobogással lépett az ajtóhoz, mint 18 évvel ezelőtt… Ezúttal viszont más irányba fordította a táblát: ZÁRVA. Nem végleg… csak annyira, hogy utat nyisson valaminek, ami nagyobb, merészebb, mint eddig bármikor - olvasható a hírt bejelentő Facebook-posztban.

A francia süteményekre specializálódott, Vác főterén található Mihályi Patisserie-t a pestiek is előszeretettel látogatták, a helyiek pedig két évtizeden keresztül élvezhették különleges kézműves desszertjeiket.

A bezárás előtt egyébként Vácott egy rejtélyes üzenet is feltűnt, ami belengette, hogy a Mihályfi-történet köze sem ért még véget, csak más formában folytatódik.

A mestercukrász jelenleg olyan szakmai partnereket keres új kezdeményezéséhez, akik osztoznak minőség iránti elkötelezettségében és a részletekre fordított figyelemben - írja a Pénzcentrum.

