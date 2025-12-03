Szakértő fedte fel, mennyibe kerül idén a jó minőségű bejgli a boltokban, cukrászdákban

Itt a december, egyre több cukrászdában és boltban bukkanhatunk kész bejglikre, különféle mákos, diós csomagolt termékekre, és rendeléseket is leadhatunk. Vajon mit várhatunk 2025-ben, ha bejglit vennénk?

Az idei, 2025-ös karácsonyi szezonban a bejglit érintő kérdésekre, a trendekre és az árakra Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke válaszolt a Pénzcentrumnak.

A legtöbb helyen a tavalyi árakon kínálják a bejgliket 2025-ben

Vajon lesz áremelkedés?

Az idei bejgliárak általában 3800 Ft és 6000 Ft között mozognak, de ami mindenképp jó hír, hogy minőségi, kézműves bejglit már 4000 Ft körül is tudunk vásárolni. Ezek a bejglik hagyományos receptúrák és technológia alapján készülnek, ami miatt nincs szükség semmilyen tartósítószerre, vagy egyéb mesterséges adalékanyagokra, magas beltartalmi értékekkel rendelkeznek és nem tartalmaznak egészségre káros adalékanyagokat - magyarázza Erdélyi Balázs.

A hírek szerint nagy áremelkedés nem várható, ahol az árak nőnek, ott is inkább csak árkorrekcióról beszélhetünk. A legtöbb helyen a tavalyi árakon kínálják a bejgliket.

A legmagasabb árak illetve a legintenzívebb áremelkedés a vajat, a tejtermékeket, az olajos magvakat, a gyümölcskészítményeket illetve a csokoládét érinti, igaz, csokoládé a bejglibe kevésbé, míg a többi karácsonyi édességbe (pl. szaloncukor, bonbonok, sütemények) annál gyakrabban kerül.

Milyen ízek dominálnak idén?

A klasszikus mákos és diós bejgli mindig tarol, de, mint olya sok éve, idén is egyre kelendőbbek a különlegesebb ízesítések, töltelékek:

szinte nincs olyan olajosmag, amiből ne készülne bejgli, így létezik már pisztáciás, mogyorós vagy pekándiós bejgli is.

Ha rendelnénk a bejglit, siessünk

Mivel a vendéglátásban, így a pékségekben, cukrászdákban is munkaerőhiány van, nehéz az utolsó napokban rögtönözni, emiatt jó döntés már december elején leadni a bejglirendeléseket, ha nem magunk sütjük.

Kerüljük a bejgliutánzatokat!

Sok helyen már most is látni különböző bejgliutánzatokat, diós mákos tekercseket, melyek, bár jóval olcsóbbak, élvezeti- és beltartalmi értékeikben nem lehet egy napon említeni őket egy kézműves termékkel.

Figyelem! A szabályzat leírás szerint a valódi bejgli késztermék tömege legalább 250 gramm, a töltelék aránya diós esetén minimum 40%, mákos esetén minimum 48%.

