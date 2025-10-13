Ősszel a bazsarózsa már nem a tavaszi pompájában tündököl, de ilyenkor tudsz a legtöbbet tenni azért, hogy jövőre újra káprázatos legyen. Megmutatjuk, mikor és hogyan érdemes visszavágni!

A bazsarózsa minden kert éke, tavasszal a legszebb formáját mutatja: telt, illatos virágai az virágágyások királynőjévé teszik. Nyár végére azonban a levelek megsárgulnak, a szárak összevissza dőlnek, és az egykor pompás bokor inkább szomorkás látványt nyújt. Ilyenkor sok kertbarát metszőollót ragad – de vajon tényleg jót teszünk ezzel a növénynek?

Bazsarózsa ősszel: visszavágni vagy nem vágni? Ezt tedd, hogy tavasszal gazdagon virágozzon

Miért érdemes visszavágni? – Szakértő segít!

Az őszi visszavágás nemcsak esztétikai kérdés. A hervadó levelek és szárak ugyanis igazi melegágyai lehetnek a szürkepenésznek (botritisz), amely tavasszal a friss hajtásokat is megtámadhatja. A gombaspórák a régi lombozatban telelnek át, így ha eltávolítod, sok bajtól megkíméled magad, és a bazsarózsádat is.

Ráadásul egy tiszta, rendezett ágyás nemcsak szebb látvány, de tavasszal a munkád is kevesebb lesz: nem kell a régi maradványokkal bajlódni, az új hajtásoknak pedig több hely jut a kibújáshoz.

Mikor jobb, ha nem metszel?

Egyre több kertész dönt úgy, hogy nem vágja vissza a bazsarózsát ősszel. Ennek is van értelme:

A régi szárak menedéket adnak a méheknek és más hasznos rovaroknak, akik tavasszal segítenek a beporzásban.

Ne dőlj be annak a tévhitnek, hogy a régi levelek védik a tövet a fagytól: a bazsarózsa gyökerei fagytűrők, a hó pedig sokkal jobb takaró, mint a száraz lombozat.

A helyes visszavágás menete

Várd meg az első fagyokat, amikor a levelek teljesen elszíneződnek. Vágd vissza a szárakat 2–3 cm-re a talaj fölött. Mindig éles, fertőtlenített ollót használj. A levágott növényi részeket ne komposztáld, mert fertőzést hordozhatnak – inkább dobd a zöldhulladékba.

Ez a szabály kizárólag a lágyszárú bazsarózsákra érvényes. A fás szárú változatokat soha ne vágd vissza, mert a száruk évelő, és jövőre ezekről hajtanak ki!

