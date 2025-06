Napok kérdése, és életbe léphet az árkorlátozás bizonyos gyógyszeripari termékekkel kapcsolatban. Már arról is van sejtés, mely 25 termék lehet érintett.

Íme, a lista: erre a 25 gyógyszerre vezethetnek be árkorlátozást

Már előrehaladott állapotban jár a kormány és a gyógyszeripari szektor szereplői közti egyeztetés, miszerint önkéntes alapon, 25 gyógyszerre vezetnének be árkorlátozást. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter „lényegében meg is állapodott az iparági szereplőkkel a legfontosabb részletekről” - írja az Index. Eszerint a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szereplők is nyitottak arra, hogy a 2024. december 31-i árszintet vegyék alapul az érintett készítményeknél.

Ezeket a gyógyszereket érintheti:

Panagin

Algopyrin

Algoflex Forte Duo

Rhinospray Plus orrspray

Lioton gél

Magneroton tabletta

Reparon végbélkenőcs

No-Spa

Neo Citran por felnőtteknek

ACC Long pezsgőtabletta

Dorithricin szopogató tabletta

Béres csepp

Fenistil gél

Voltaren Dolo lágykapszula

Aspirin Protect

Normaflore szuszpenzió

Milgamma N lágykapszula

Magne B6 bevont tabletta

Prostamol Uno kapszula

Voltaren Emulfel Forte gél

Magnosolv granulátum

Detralex filmtabletta

Advil Ultra Forte

Kitonail gyógysz. körömlakk

Canesten

Az információk szerint nem a patikák árréscsökkentéséről van szó.

Forrásunk volt.

