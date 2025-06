Anne Burrell rengeteg ember életét változtatta meg Amerika-szerte, ami a konyhában való ismereteiket illeti. 55 éves korában érte a halál saját otthonában, de ennek körülményeit egyelőre vizsgálják.

Meghalt az ismert tévés szakács: sokak vele tanultak meg főzni Dia Dipasupil/Getty Images

Az 55 éves tévés szakácsot saját New York-i otthonában találták meg holtan, de egyelőre még nem tudni, mi történt pontosan.

Burrell az Iron Chef America című televíziós műsorban vált ismertté még 2005-ben, majd a Food Network The Best Thing I Ever Ate című műsorával vált sokak kedvencévé. Halála előtt pár nappal még Instagram-oldalára is posztolt.

Anne szeretett feleség, nővér, lány, mostohaanya és barát volt – mosolya mindent beragyogott, ahová csak lépett. Anne fénye messze túlsugárzott az ismerősein, és világszerte milliókat érintett meg. Bár már nincs közöttünk, melegsége, szelleme és határtalan szeretete örökké megmarad - írta családja a közleményben.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Dia Dipasupil/Getty Images

Még több friss hír: