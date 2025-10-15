Vásárlás

2025.10.15.

Ilyen még nem volt: Aldi nyílik a vadiúj fővárosi plázában

Nosalty profilképe Nosalty

A napokban nyit Zugló vadiúj bevásárló központja, a Zenit Corso, melyben megannyi ismert bolt és márka mellett Aldi is lesz.

A Bosnyák tér környékén nyílik az új Zenit Corso, mely a várakozások szerint egyszerre lesz bevásárlóközpont és közösségi tér. A zuglói pláza október 16-án nyit, megannyi bolttal a fedélzetén - írja a 24.hu.

Az óriási, mintegy 6,7 hektárt felölelő pláza területén egy modern városi sétányt is kialakítottak a kivitelezők.

A Zenit Corsoban olyan ismert márkák és szolgáltatók kapnak helyet, mint az OTP, a K&H Bank, az Aldi, a Barber Shop Budapest, a Bortársaság, a Pepco, a Libri, a Flying Tiger, a Kik, a Sinsay vagy a Rossmann.

A pláza két szinten 530 parkolóhelyet kínál, de tömegközlekedéssel is könnyel elérhető lesz.

Az október 16. és 22. közötti nyitóhéten különböző színes programokkal és gasztronómiai eseményekkel várják a pláza első látogatóit!

Forrásunk volt.

Címlapkép: Kevin Dietsch/Getty Images

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldbabfőzelék

Egyszerű zöldbabfőzelék

Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. ...

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

zöldségpástétom

Gombapástétom dióval

Egy szuper őszi kence a gombakrém, amit most megspékeltünk pirított dióval és lencsével is. A kakukkfű pedig teljesen új szintre emeli az ízeket! Tálaljuk piritóssal.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept