Ilyen még nem volt: Aldi nyílik a vadiúj fővárosi plázában

A napokban nyit Zugló vadiúj bevásárló központja, a Zenit Corso, melyben megannyi ismert bolt és márka mellett Aldi is lesz.

A Bosnyák tér környékén nyílik az új Zenit Corso, mely a várakozások szerint egyszerre lesz bevásárlóközpont és közösségi tér. A zuglói pláza október 16-án nyit, megannyi bolttal a fedélzetén - írja a 24.hu.

Az óriási, mintegy 6,7 hektárt felölelő pláza területén egy modern városi sétányt is kialakítottak a kivitelezők.

A Zenit Corsoban olyan ismert márkák és szolgáltatók kapnak helyet, mint az OTP, a K&H Bank, az Aldi, a Barber Shop Budapest, a Bortársaság, a Pepco, a Libri, a Flying Tiger, a Kik, a Sinsay vagy a Rossmann.

A pláza két szinten 530 parkolóhelyet kínál, de tömegközlekedéssel is könnyel elérhető lesz.

Az október 16. és 22. közötti nyitóhéten különböző színes programokkal és gasztronómiai eseményekkel várják a pláza első látogatóit!

