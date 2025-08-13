Augusztusban 2000 forinttal kevesebbet fizethetsz ALDI-kuponnal!

Az ALDI ismét rákapcsol: itt vannak a kuponhetek és az árzuhanás – a spórolás új szintre lép!

2000 forint a zsebedben maradhat!

Augusztus 4-től 31-ig, hetente új ALDI-kuponokkal azonnal lefaraghatsz 2000 forintot a vásárlásod végösszegéből. Ehhez elég, ha legalább 15 000 forint értékben vásárolsz, és az aktuális kupont bemutatod az ALDI applikációból, vagy átadod az akciós újságból kivágva a pénztárnál. A kedvezmény ott helyben levonásra kerül, egyszerűbb nem is lehetne! A promócióról az aldi.hu-n olvashatsz.

Fotó: ALDI

A kupon mindenre jó

A kupon az összes termékre beváltható, ami a kosaradba kerül. Nem kell listázni, nem kell bogarászni, hogy mire vonatkozik – legyen szó a hétvégi nagybevásárlásról, háztartási alapkészletről vagy spontán beszerzett finomságról, a kedvezmény mindig jár.

Fotó: ALDI

A legjobb, ha letöltöd az ALDI applikációját, így mindig kéznél van az adott héten aktuális kupon és az akciós újság is, így egy mozdulattal spórolhatsz 2000 forintot!

Halmozd a kedvezményeket!

A kupont persze az akciós termékekre is beválthatod! Jó, ha tudod, hogy augusztus 14-től a középső soron 1000-nél is több nem élelmiszer jellegű termék a korábbinál is jóval olcsóbban kapható. Akár 50% kedvezménnyel vihetsz haza konyhai és háztartási eszközöket, ruhákat, játékokat, és még megannyi árucikket. Amire eddig csak vágytál, most akár féláron a tiéd lehet, és akkor még nem számoltál a kuponkedvezménnyel! Figyeld az „ÁRZUHANÁS”* feliratot az ALDI-ban, mert ezeket a kincseket gyorsan elkapkodhatják!

Fotó: ALDI

Több kupon, nagyobb kedvezmények, rengeteg megtakarítás: az ALDI augusztusban ismét odateszi magát.

*Az árzuhanásban részt vevő termékek kínálata üzletenként eltérő lehet. Az árzuhanás keretén belül kedvezménnyel értékesítésre kerülő termékek kínálata csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termékek egyes ALDI-áruházakban nem minden modellben, színben és méretben vásárolhatóak meg, illetve már az árzuhanás első napján elfogyhatnak.