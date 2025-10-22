Azonnal karácsonyi hangulatba kerülsz az ALDI legújabb készletével

Érdemes időben felkészülni a karácsonyra: az ALDI-ban már most beszerezheted a karácsonyi hangulatú édességek elkészítéséhez nélkülözhetetlen kiegészítőket.

Alig tudod türtőztetni magad, hogy végre beindulhasson a karácsonyi sütigyár? Akkor jó hírünk van, mert megérkeztek az ALDI-ba a karácsonyi hangulatú sütési kiegészítők.

2499 Ft az ALDI-ban a karácsonyi sütisütő készlet

Most 2499 Ft/db/készlet áron szerezheted be az ALDI-ban a Crofton sütési kiegészítőket, amelyek garantálják, hogy tökéletesek legyenek a karácsonyi finomságaid.

Többféle eszköz közül válogathatsz: van sütikiszúró készlet, porcukorszóró formák és többféle díszítőcső. A hab a tortán a mézeskalács-mintás sodrófa.

Kerülj ünnepi hangulatba az ALDI karácsonyi sütési kiegészítőivel Akciós-Újság.hu

Ha most sajátítanád el a sütés csínját-bínját, az alábbi 7 tippet mindenképp fogadd meg:

Mindig olvasd el a receptet: ahhoz, hogy tökéletes a végeredmény, mindig érdemes előre elolvasni a receptet, hogy ne menet közben érjen meglepetés.

Mérj le mindent: a főzésnél elmegy, hogy az intuíciókra hagyatkozol a mennyiségek tekintetében, de a sütésnél sokkal nagyobb precizitásra van szükség.

Ügyelj a vaj hőmérsékletére: a vajjal könnyen meggyűlhet a bajod, ha nem a receptnek megfelelő hőmérsékletű. Erre ezért mindig ügyelj.

Szitálj: könnyed és omlós tésztájú sütemények lebegnek a szemed előtt? Az egyik titok, hogy szuper sima tésztát kapj, ha a lisztet, és ha szükséges a receptedbe, a porcukrot, kakaót átszitálod.

Jól dolgozd össze a tésztát: nagyon fontos, hogy megfelelően összedolgozd az alapanyagokat és elérd a kívánt állagot.

Kend ki a formát: ahhoz, hogy a várva várt sütit, amivel annyit dolgoztál, könnyedén kivedd a formából vagy a tepsiből, feltétlenül ki kell kenni valamilyen zsiradékkal a formát. Olaj, vaj, liszt vagy sütőpapír, receptje válogatja.

Hagyd kihűlni díszítés előtt: mielőtt felkerülne az i-re a pont, azaz a díszítés a csokitortára, kekszre vagy muffinra, mindenképp hagyd, hogy kihűljön.

