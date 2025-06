Kosárba a húsokkal, és nyerj vadonatúj autót az ALDI-val!

Kezdődjön a sütögetés! Ha szeretsz grillezni és játszani is, akkor az ALDI-ban a helyed!

FOTÓ: ALDI

Te is imádod, amikor parázsra kerülnek a húsok, és pompás, füstös illatok szállnak a kertben vagy a teraszon? Az ALDI-ban ott van minden a tökéletes grillezéshez! A saját márkás BBQ termékcsalád az áruházlánc egyik csodafegyvere: pácolt és friss húsok, izgalmas ízvilágú kolbászok, különleges sajtok – mind csak arra várnak, hogy a grillre kerülhessenek. Az ALDI a sütögetnivalók mellett a grillezéshez elengedhetetlen, minőségi eszközöket, kellékeket is tartogat számodra. Olvass bele a legfrissebb akciós újságba, és nézz be az ALDI-ba, nehogy lemaradj a fantasztikus árú BBQ termékekről!

Grillezz még egészségesebben!

Ha valami könnyebbre vágynál, ALMARE SEAFOOD márkanév alatt az ALDI-ban mindig friss és hűtött halakat találsz. Ráadásul június 12-én, a híres Csütörtöki halakcióban 15% kedvezménnyel viheted haza őket. Egy kis citrom, egy csipetnyi zöld fűszer, és a hal már mehet is a grillre – gyorsan elkészül, egészséges, és nagyon finom.

FOTÓ: ALDI

Hatalmas nyeremények várnak!

Június 1-től 30-ig minden vásárláskor a blokkod mellé egy nyereményszelvényt is kapsz, a készlet erejéig. A szelvényen szerepel egy kód, amit egy rövid regisztráció után feltölthetsz a nyeremenyeso.aldi.hu oldalra, és máris játékban vagy! Képzeld, kisorsolnak egy vadonatúj autót, egy hajóutat, 3 x 1 millió forintos ALDI vásárlási utalványt és sok minden mást is! A játék ideje alatt akár 30 kódot is feltölthetsz, azaz minél többször vásárolsz az ALDI-ban, annál nagyobb a nyerési esélyed. Így lehet tökéletes a nyarad!

FOTÓ: ALDI

