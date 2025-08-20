Alattomos gyilkos: ezt kell tudni a fitoplazmáról, a szőlő legnagyobb ellenségéről

Életmód

A fitoplazmák alattomos kórokozók: nem látszanak szabad szemmel, mégis súlyos betegségeket okoznak a növényekben. De mik is ezek valójában, és miért olyan nehéz védekezni ellenük?

A fitoplazmák olyan mikroszkopikus, baktériumhoz hasonló élőlények, amelyek a növények szállítószöveteiben élősködnek. Különlegességük, hogy nincs sejtfaluk, csak sejthártyájuk, ezért rendkívül képlékenyek és alkalmazkodóképesek. Méretük 200–800 nanométer között mozog, vagyis nagyjából százszor kisebbek, mint a legtöbb baktérium.

A fitoplazmák legfontosabb terjesztői a kabócák és levélbolhák, amelyek táplálkozás közben viszik át a kórokozót egyik növényről a másikra.

A fitoplazmafertőzés tünetei

A fitoplazmafertőzés tünetei változatosak, de többnyire jól felismerhetők.

  • gyakran okoznak hajtástorzulásokat, seprűszerű elágazásokat („boszorkányseprű”)
  • a levelek elsárgulását vagy vörösödését, illetve a virágok torzulását és zöldülését
  • súlyos esetben a termés mennyisége drasztikusan visszaesik, vagy teljesen elmarad

A szőlő legalattomosabb ellensége

A szőlőültetvények egyik legnagyobb rejtett ellensége nem gomba, nem rovar és nem vírus, hanem egy alig ismert, mikroszkopikus kórokozó: a fitoplazma.

Az utóbbi évtizedekben azonban egyre gyakrabban hallani a „szőlő aranyszínű sárgaságáról” – egy fitoplazma okozta betegségről, amely súlyos veszteségeket okoz a termelőknek.

A betegség terjedése különösen alattomos. Nem közvetlenül a talajból vagy a szomszédos növényről kapja meg a szőlő, hanem apró rovarok – főként a szőlőkabóca – közvetítésével.

Ezek a rovarok a fertőzött tőkék nedveit szívogatva veszik fel a fitoplazmát, majd egy következő szúrásukkal átadják azt egy egészséges növénynek.

Ez a láncolat gyorsan végigsöpörhet egy ültetvényen, ha nem ismerik fel időben a szőlőgazdák.

Szőlőtőke
Szőlőtőke

Mit tehetünk ellene?

A védekezés legfontosabb eszköze a megelőzés!

Mivel a fitoplazmák nem tenyészhetők mesterséges táptalajon, így nem lehet vegyszerekkel kiirtani, éppen ezért kulcsfontosságú az egészséges szaporítóanyag használata és a szőlőkabóca elleni célzott védekezés.

A már fertőzött tőkéket általában el kell távolítani, hogy ne jelentsenek további fertőzési forrást.

A borvidékeken éppen ezért egyre nagyobb hangsúlyt kap a közös, összehangolt növényvédelem, hiszen a rovarok és a kórokozó nem állnak meg a telekhatárnál.

Forrásunk volt.

