Alattomos gyilkos: ezt kell tudni a fitoplazmáról, a szőlő legnagyobb ellenségéről

A fitoplazmák olyan mikroszkopikus, baktériumhoz hasonló élőlények, amelyek a növények szállítószöveteiben élősködnek. Különlegességük, hogy nincs sejtfaluk, csak sejthártyájuk, ezért rendkívül képlékenyek és alkalmazkodóképesek. Méretük 200–800 nanométer között mozog, vagyis nagyjából százszor kisebbek, mint a legtöbb baktérium.
A fitoplazmák legfontosabb terjesztői a kabócák és levélbolhák, amelyek táplálkozás közben viszik át a kórokozót egyik növényről a másikra.
A fitoplazmafertőzés tünetei
A fitoplazmafertőzés tünetei változatosak, de többnyire jól felismerhetők.
- gyakran okoznak hajtástorzulásokat, seprűszerű elágazásokat („boszorkányseprű”)
- a levelek elsárgulását vagy vörösödését, illetve a virágok torzulását és zöldülését
- súlyos esetben a termés mennyisége drasztikusan visszaesik, vagy teljesen elmarad
A szőlő legalattomosabb ellensége
A szőlőültetvények egyik legnagyobb rejtett ellensége nem gomba, nem rovar és nem vírus, hanem egy alig ismert, mikroszkopikus kórokozó: a fitoplazma.
Az utóbbi évtizedekben azonban egyre gyakrabban hallani a „szőlő aranyszínű sárgaságáról” – egy fitoplazma okozta betegségről, amely súlyos veszteségeket okoz a termelőknek.
A betegség terjedése különösen alattomos. Nem közvetlenül a talajból vagy a szomszédos növényről kapja meg a szőlő, hanem apró rovarok – főként a szőlőkabóca – közvetítésével.
Ezek a rovarok a fertőzött tőkék nedveit szívogatva veszik fel a fitoplazmát, majd egy következő szúrásukkal átadják azt egy egészséges növénynek.
Ez a láncolat gyorsan végigsöpörhet egy ültetvényen, ha nem ismerik fel időben a szőlőgazdák.
Mit tehetünk ellene?
A védekezés legfontosabb eszköze a megelőzés!
Mivel a fitoplazmák nem tenyészhetők mesterséges táptalajon, így nem lehet vegyszerekkel kiirtani, éppen ezért kulcsfontosságú az egészséges szaporítóanyag használata és a szőlőkabóca elleni célzott védekezés.
A már fertőzött tőkéket általában el kell távolítani, hogy ne jelentsenek további fertőzési forrást.
A borvidékeken éppen ezért egyre nagyobb hangsúlyt kap a közös, összehangolt növényvédelem, hiszen a rovarok és a kórokozó nem állnak meg a telekhatárnál.