7 nap, 7 étel – Villám ebédek és vacsorák, melyek az egész családot megmentik

Hihetetlen, de elérkezett az év végi ünnepi szezon, és karácsony illetve szilveszter alkalmából idén is asztalunkra kerülnek a családi receptúrák szerint készült legfinomabb levesek, főételek és sütemények... de addig is ennünk kell! Erre a sietős adventi időszakra ideális, villámgyors ebéd- és vacsoratippeket mutatunk nektek, mindjárt hetet, egy egész hétre, tartsatok velünk!

Az ünnepek előtti időszakra kizárólag gyors, tápláló és finom ebéd- és vacsoraötleteket hoztunk, hiszen ilyenkor mi másra is vágynánk, mint a hatékonyságra? Nincs sok időnk főzőcskézni, miközben ajándékokat intézünk, dolgozunk, szervezünk, és irányítjuk a magunk és családunk életét is. Ezúttal a segítségünkre siettek kedvenc szószaink is, melyeket gyerek és felnőtt egyaránt imád: mustár, majonéz és/vagy ketchup is került az alábbi 7 ételbe, készítsétek el őket sorban vagy tetszésetek szerint, és egyetek jókat az ünnepek előtt is!

Kattintsatok a képre, és nyílik is a 7 villám ebéd és vacsora galériája!

7 fotó

Kattints minél több UNIVER ünnepi tippért ide!