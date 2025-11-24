Gasztro

7 nap, 7 étel – Villám ebédek és vacsorák, melyek az egész családot megmentik

Hihetetlen, de elérkezett az év végi ünnepi szezon, és karácsony illetve szilveszter alkalmából idén is asztalunkra kerülnek a családi receptúrák szerint készült legfinomabb levesek, főételek és sütemények... de addig is ennünk kell! Erre a sietős adventi időszakra ideális, villámgyors ebéd- és vacsoratippeket mutatunk nektek, mindjárt hetet, egy egész hétre, tartsatok velünk!

Az ünnepek előtti időszakra kizárólag gyors, tápláló és finom ebéd- és vacsoraötleteket hoztunk, hiszen ilyenkor mi másra is vágynánk, mint a hatékonyságra? Nincs sok időnk főzőcskézni, miközben ajándékokat intézünk, dolgozunk, szervezünk, és irányítjuk a magunk és családunk életét is. Ezúttal a segítségünkre siettek kedvenc szószaink is, melyeket gyerek és felnőtt egyaránt imád: mustár, majonéz és/vagy ketchup is került az alábbi 7 ételbe, készítsétek el őket sorban vagy tetszésetek szerint, és egyetek jókat az ünnepek előtt is!

Kattintsatok a képre, és nyílik is a 7 villám ebéd és vacsora galériája!

diós keksz

Csokis-diós hajdinadara-tallér

Adventre, sütivásárokra, vendégvárásra, gyerekeknek, tea mellé bekuckózva ajánlom. A hajdina és a dió kedvező élettani hatásai miatt igen egészséges nassolni való. A barna cukrot ...

bundás hús

Párizsi bundás szelet (klasszikus)

Ha egy gyorsan elkészíthető, mégis nosztalgikusan finom fogásra vágysz, a retró párizsi bundás szelet biztos befutó. Puhára sült karaj vagy csirkemell, aranybarna tojásbunda és az ...

