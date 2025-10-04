Életmód

2025.10.04.

Ez a 3 a konyhadekorációs trend hódít ebben a szezonban

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Ezeket látjuk majd a legtöbb magazinban és a közösségi médiában is – és ami a legjobb, hogy nem is olyan nehéz beépíteni őket a saját konyhánk kialakításába.

Az idei év első felében a konyhai dekorációban főként a természetes anyagok és a meleg, otthonos hangulat uralkodott. Sok helyen láttunk világos fa felületeket, matt fekete kiegészítőkkel kombinálva, illetve a natúr kőhatású burkolatok is nagy népszerűségnek örvendtek. Emellett divatban maradtak a földszínek – terrakotta, bézs és olívazöld árnyalatok – amelyek barátságos, természetközeli atmoszférát teremtettek.

Változás

A korábbi évek minimalizmusát lassan felváltotta egy személyesebb, otthonosabb stílus, ahol már nem félünk nyitott polcokat, dekoratív kerámiákat vagy akár színes textíliákat beemelni a térbe.

Amikor a legújabb otthoni trendekről szeretnénk tájékozódni, legtöbbször az ingatlanosokat, a lakberendezőket vagy a belsőépítészeket kérdezzük – nem véletlenül, hiszen ők azok, akik nap mint nap követik, merre tart a lakáskultúra világa. De nem csak ők látnak rá a legfrissebb irányzatokra:

a belsőépítészeti fotósok is rengeteg újonnan berendezett otthont örökítenek meg,

eközben pedig pontos képük alakul ki arról, milyen részletek és megoldások hódítanak éppen.

Éppen ezért a RealSimple most egy ilyen érintettet kérdezett: Lauren Andersen, a SEN Creative alapítója és kreatív igazgatója az elmúlt években számtalan konyhát fotózott, és közben észrevette, hogy bizonyos trendek szinte minden új otthonban visszaköszönnek.

Lássuk galériánkban, melyik az a három irány, ami hódítani fog a konyhákban!

