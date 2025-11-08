Zöld erő a tányéron: ezért érdemes klorofillt fogyasztani

A növények életét adó zöld pigment az emberi szervezetben is csodát tehet. Nemcsak méregtelenít és energiát ad, hanem belülről frissít és védi a sejteket.

A klorofill, a növények zöld pigmentje, a természet egyik legősibb és legfontosabb molekulája. Ez teszi lehetővé a fotoszintézist, vagyis azt a folyamatot, amely során a növények a napfény energiáját táplálékká és oxigénné alakítják. Két fő típusa, a klorofill-A és a klorofill-B együtt biztosítják a Föld élővilágának fennmaradását.

Bár az ember nem fotoszintetizál, a klorofill – vagy annak vízoldékony formája, a klorofillin – számos jótékony hatást kínál. Molekuláris szerkezete feltűnően hasonlít a hemoglobinéhoz: míg a hemoglobin központi atomja vas, a klorofillé magnézium. Emiatt nevezik gyakran a klorofillt a „növények vérének”. A kutatások szerint segítheti a vérképzést, javíthatja az oxigénellátást, és növelheti az energiaszintet.

Ezért érdemes klorofillt fogyasztani

Antioxidáns és méregtelenítő hatás

A klorofill erőteljes antioxidáns, vagyis semlegesíti a káros szabad gyököket, ezáltal támogatja a sejtek védelmét. Emellett segítheti a szervezet méregtelenítését: képes lehet megkötni a belekben és a májban bizonyos toxinokat, például az aflatoxinokat, és elősegíti azok kiürülését. Ráadásul hozzájárulhat a szervezet sav-bázis egyensúlyának fenntartásához is.

Természetes bőrápoló

A klorofill belsőleg ható dezodorként is ismert: csökkentheti a kellemetlen testszagot és a rossz leheletet. Krémek és kenőcsök formájában pedig elősegítheti a sebgyógyulást, csökkentheti a gyulladást, és jótékony hatású lehet az aknés, problémás bőrre is.

A klorofill az ételekben

Az élelmiszeriparban a klorofill és származékai természetes színezőanyagként zöld árnyalatot adnak édességeknek, sajtoknak és italoknak. A szervezet számára legegyszerűbben a sötétzöld leveles zöldségek – spenót, kelkáposzta, brokkoli, petrezselyem – fogyasztásával juttathatjuk be. Kiváló források az algák (chlorella, spirulina) és a búzafűlé is.

Hogyan fogyasszuk?

Aki koncentráltabb formában szeretné bevinni, választhat folyékony klorofillt vagy klorofillin-tartalmú étrend-kiegészítőt. Fontos tudni, hogy a klorofill zsírban oldódik, ezért a zöldségeket érdemes egészséges zsiradékokkal (például olívaolajjal, dióval, magvakkal) együtt fogyasztani a jobb felszívódás érdekében.

