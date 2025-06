Mint azt tudjuk, most már igencsak megkérik munkájuk árát a balatoni szakácsok, hiszen a nyári forróságban tizenórákat dolgozni egy büfében kemény fizikai és mentális terhelést is jelent. Rácz Jenő Alsóörsön újonnan nyílt éttermébe még most is keresik a munkaerőt. Nézzük, milyen napi bérezéssel várja a sztárséf az éttermi munkatársakat!

Ennyi a napi bérezés Rácz Jenő új éttermében: hozzáértők szerint kiemelkedő az összeg

A Story.hu a Balatoni munkák 2025 Facebook-csoportban szúrta ki a közzétett bejegyzést, miszerint még most is aktívan keresik az alsóörsi étterem dolgozóit. Eszerint a pünkösdi hétvégére (3 napra) beugró szakácsra vagy nagyon profi konyhai segítőre van szüksége. A hirdetésben kiemelték, hogy elég, ha az illető bisztróétterem tapasztalattal rendelkezik.

Az elvárások:

Süss álom finom palacsintát állandó minőségben (nyugi, hortobágyihoz kell)!

álom finom állandó minőségben (nyugi, hortobágyihoz kell)! Boldogulj a lazaccal önállóan a prepptől a sütésig!

önállóan a prepptől a sütésig! Ha eléd teszünk 120 darab kacsacombot tisztítan i, ne rohanj el!

i, ne rohanj el! Ha madártejben jó vagy, akkor a mi receptünk is menni fog simán!

jó vagy, akkor a mi receptünk is menni fog simán! Zöldségcentrikusak vagyunk, így lesz mit aprítani, blansírozni, pirítani !

! Késed azért legyen! Dolgozz gyorsan, szeresd a melót!

A napi munkaidő 11 óra, ami vendéglátásban igen gyakori.

Ezért pedig nettó 35 ezer forint napi bérezést kínál a sztárséf.

Ez nettó 3182 forintos órabért jelent, ami hozzáértők szerint kiemelkedő összeg.

Forrásunk volt.

Hírek, érdekességek, újdonságok: