2025.10.05.

Világsiker: magyar séfeket díjaztak a legrangosabb nemzetközi versenyen

Nosalty profilképe Nosalty

Tóth Szilárd két kést kapott a 2025-ös The Best Chef Awards díjátadón, és további két hazai séf sikerére is büszkék lehetünk.

Fantasztikus hír érkezett: Tóth Szilárd, a budapesti Salt étterem séfje két kést kapott a 2025-ös The Best Chef Awards díjátadón Milánóban!

Tóth Szilárd két éve került be a 100 legjobb séf közé egyedüli magyarként, tavaly pedig rögtön két késsel járó World Class elismeréssel jutalmazták, amit idén is megtartott.

Tóth Szilárd
Tóth Szilárd, a Salt séfje
fotó: Salt

Hatalmas elismerés ez az egész Salt csapatnak, hiszen ez azt jelenti, hogy

Szilárd már a második évben kapta meg a maximálisan adható pontok több mint 40%-át a szavazóktól.

Szilárd mellett Rácz Jenő szintén World Class, Pesti István pedig Excellent elismerést kapott. Szívből gratulálunk nekik is!

A The Best Chef ranglista tavaly átalakult, korábban a 100 legjobb séfet rangsorolták a világon, mostanra már azonban egy (Excellent), kettő (World Class), vagy három kést (The Best) lehet kapni. 2025-ben is séfek, gasztronómiai szakértők és foodie-k népes nemzetközi csapata (összesen 972 fő) hozott jelölteket és pontozta őket, így alakult ki a teljes lista.

