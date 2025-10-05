Világsiker: magyar séfeket díjaztak a legrangosabb nemzetközi versenyen

Fantasztikus hír érkezett: Tóth Szilárd, a budapesti Salt étterem séfje két kést kapott a 2025-ös The Best Chef Awards díjátadón Milánóban!
Tóth Szilárd két éve került be a 100 legjobb séf közé egyedüli magyarként, tavaly pedig rögtön két késsel járó World Class elismeréssel jutalmazták, amit idén is megtartott.
Hatalmas elismerés ez az egész Salt csapatnak, hiszen ez azt jelenti, hogy
Szilárd már a második évben kapta meg a maximálisan adható pontok több mint 40%-át a szavazóktól.
Szilárd mellett Rácz Jenő szintén World Class, Pesti István pedig Excellent elismerést kapott. Szívből gratulálunk nekik is!
A The Best Chef ranglista tavaly átalakult, korábban a 100 legjobb séfet rangsorolták a világon, mostanra már azonban egy (Excellent), kettő (World Class), vagy három kést (The Best) lehet kapni. 2025-ben is séfek, gasztronómiai szakértők és foodie-k népes nemzetközi csapata (összesen 972 fő) hozott jelölteket és pontozta őket, így alakult ki a teljes lista.