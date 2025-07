A Temu az élelmiszerpiacot is célba vette: ezekkel az olcsó termékekkel érkeznének az országba

A Temu már az európai élelmsizerpiacon is megvetné lábát, aminek akár súlyos következményei is lehetnek. A hír sokként érheti a hagyományos bolthálózatokat, hiszen mint tudjuk, iparcikkeit fillérekért árulja a kínai gyökerű Temu.

Valószínűleg az is hallott már a Temuról, aki egyáltalán nem volt kíváncsi rá. A kínai székhelyű online piactéren fillérekért vehetünk iparcikkeket, melyek egyesen a Kínai Népköztársaságból érkeznek hozzánk. Most úgy néz, ki, hogy a Temu szintet lép: tartós élelmiszerekkel ömlesztené el Közép-Európát is.

A Temu az élelmiszerpiacot is célba vette: ilyen következménye lenne ránk nézve

Az európai online vásárlók körében gyorsan népszerűvé vált a Temu, hiszen szó szerint pár száz és pár ezer forintokért vehetünk termékeket az online felületen. Az infláció miatt egyébként is nőtt az árérzékenység (nem csak hazánlban), és az agresszív reklámkampányoknak köszönhetően szinte már mindenki hallott a Temuról.

Most pedig úgy néz ki, hogy az élelmiszerpiacon is megjelenne tartós élelmiszerekkel.

Az sem kizárt, hogy az Amazon után akár a frissárus kínálatot is kialakít.

A stratégia lényege változatlan: alacsony árrés, tömeges értékesítés, európai igényekre szabott kínálat – írja a Trade Magazin.

A Temu élelmiszerpiacon való megjelenésének lehetséges következményei

Mivel eddig komoly konkurenciát jelentett a webáruházak számára, szinte egészen biztos , hogy a hazai élelmiszerláncokkal szemben is nyomást fog gyakorolni.

A Temu stratégiája csak akkor lehet tartósan sikeres, ha maradéktalanul megfelel az uniós élelmiszerbiztonsági előírásoknak – a felügyeleti hatóságok figyelmét is felkeltő, nem mindig kifogástalan termékbiztonsági múlttal ez komoly kihívás lesz a platform számára. – mondta Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu modern kereskedelmi szakszervezet elnöke.

Ha Temu az élelmiszerpiacon képes lesz olcsó, gyors és megbízható szolgáltatást nyújtani, újraírhatja az online FMCG-kereskedelem játékszabályait.

