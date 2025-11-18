A legrosszabb magyar szóviccel és Szoboszlai Dominikkal élcelődik rajtunk az ír Lidl

Ha nem lett volna elég, hogy vasárnap a magyar válogatott kikapott Írország ellen, az ír Lidl az érzelmeivel küzdő csapatkapitánnyal viccelődik rajtunk.

„I’m a hungry Hungarian” – mondta a Valami Amerikában Oroszlán Szonja, most pedig nemzetközi szinten is elsütötték a szóviccet. Szemét törölgető, síró Szoboszlai Dominikkal reklámozza mogyorós croissant-ját az írországi Lidl, amihez elsütötték az angol hungry és Hungary majdhogynem homonima, vagyis azonosalakú és homofon, vagyis azonos hangzású szavakat – számolt be róla a Refresher.

Hungry - éhes - és Hungary - Magyarország - szavak között csak egy betű a különbség, ami sokakat elmésebbnél elmésebb szóviccek fabrikálására késztette: Herendi Gábor után most az ír Lidl tollából láthattunk egy újabb gyöngyszemet Szoboszlai Dominikkal a főszerepben.

November 16-án vasárnap a Puskás Arénában a magyar és ír válogatott mérkőzött meg a VB-be jutásért. Miután 2-1 volt az állás a magyar csapat javára, az írek a hosszabbításban szerzett góllal végül 2-3-ra megnyerték a meccset. A magyar válogatott így negyven éve nem jutott ki a foci VB-re.

Az elvesztett meccs miatt érzelmeivel küszködő csapatkapitány képe mellett az alábbi szöveg volt olvasható:

„When you're sad and Hungary and just want a croissant” – azaz: „Amikor szomorú és Magyarország/ éhes vagy és csak egy croissant-t akarsz”.

Ezek után mi várjuk, mit lép a hazai Lidl a magyar válogatott védelmében.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Jeroen van den Berg/Soccrates/Getty Image