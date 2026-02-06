Új tanulmány mondja meg, milyen életkorban kezd nőni a szívroham kockázata

A kutatás egyértelműen rámutat, hogy az egyik nem esetében egy bizonyos kor felett már egyre nagyobb gyakorisággal jelentkezhet szívroham. Nézzük a részleteket!
A tanulmány részletei
A Northwestern University Feinberg Orvostudományi Kara kiderítette, hogy milyen életkorban növekszik a szívroham kockázata. A kutatók 34 éven át 5112 ember egészségügyi állapotát követték nyomon, így a kutatók számára kirajzolódott az, hogyan változik a szívbetegségek kialakulásának kockázata. Megállapították, hogy a 35. életévet betöltve egyértelmű különbség kezd kirajzolódni a férfiak és a nők esetében.
A férfiak 5 százaléka szenvedett szívbetegségben, vagy kapott szívrohamot 50-51 éves korában, míg ez a pont a nőknél 57-58 éves korukban jött el.
Ez amiatt van, hogy a férfiaknál korábban alakul ki az érelmeszedés kockázata a szív koszorúereiben, ez pedig a szívrohamok leggyakoribb oka.
Miért pont a férfiaknál?
A korábban kezdődő érelmeszedés megtalálásához olyan tényezőket vettek figyelembe mint a vérnyomás, a koleszterinszint, a vércukorszint, a dohányzás és a fizikai aktivitás. Ez alapján kisebb lett a nők és férfiak közti különbség, de nem adott teljeskörű magyarázatot. A kutatók szerint a hormonális működés is szerepet játszhat.