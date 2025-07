Így űzheted ki a leghatékonyabban a szárnyas hangyákat az otthonodból

Ahogy megérkezik a nyár, nemcsak a meleg napfény és a hosszabb esték térnek vissza, hanem egy kevésbé kedves ismerős is megjelenhet a ház körül – a szárnyas hangya. Ezek az apró, repülni is képes rovarok hajlamosak váratlanul betoppanni a lakásba, és bár elsőre ártalmatlannak tűnnek, a jelenlétük komolyabb gondra is utalhat.

Miért jelennek meg a szárnyas hangyák a lakásban?

A szárnyas hangya nem külön faj, csupán a kolónia egy-egy tagja, amely épp a szaporodásra készül. Nyáron, főként a párás, meleg napokon a bolyokból hímek és jövőbeli királynők indulnak nászútra – ez a hangyák rajzási időszaka. Ha ez a romantikus kirajzás a lakásodban történik, az arra utalhat, hogy a fészek sajnos valahol az épület belsejében – egy falrepedésben, padlástérben vagy más rejtett zugban – található.

Régi jó házi módszerek – természetesen hatékonyak

Sokszor nem is kell rögtön a bolti vegyszerekhez nyúlni – a természetes megoldások meglepően hatásosak lehetnek. Például a hangyák nem rajonganak az erős illatokért.

Az ecet, citromlé, szegfűszeg, levendula vagy fahéj mind távol tarthatják őket. Ezeket érdemes az ajtók, ablakok és szegélyek mentén alkalmazni – akár illóolaj formájában, akár friss vagy szárított változatban.

Különösen bevált trükk a fahéjpor: ha a repedésekbe szórod, összezavarja a hangyák tájékozódását. De egy másik, talán ismertebb házi szer a szódabikarbóna és porcukor keveréke – az édes illat vonzza a hangyákat, de a szódabikarbóna emésztési zavart okoz náluk. Ez a módszer már kicsit radikálisabb, de ha a lakásban sokan megjelentek, hasznos lehet.

A teafa-, borsmenta- vagy rozmaringolajjal készült vizes permet szintén kiváló természetes riasztó – ráadásul még finom illat is lesz a lakásban.

Mikor nem elég a házi szer?

Ha már nemcsak néhány hangya bukkan fel itt-ott, hanem valódi rajzás kezd kibontakozni a lakásban, ideje komolyabban közbelépni. A csalétekes csapdák, gélek jó szolgálatot tehetnek: a dolgozók magukkal viszik ezeket a fészekbe, így akár néhány hét alatt megszűnhet a probléma.

A hagyományos aeroszolok csak a látható hangyákat pusztítják el – gyors segítségnek jók, de hosszú távon nem jelentenek megoldást. Ha pedig sejthető, hogy a boly valahol a falban, a padló alatt vagy az elektromos rendszer mögött rejtőzik, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Egy profi rovarirtó pontosan tudja, hogyan kell felkutatni és célzottan kiiktatni a hangyafészket.

Hogyan előzhetjük meg a problémát?

A megelőzés kulcsfontosságú. A hangyák a legkisebb morzsát is kiszagolják, így a rendszeres takarítás és a szoros tárolás alapvető.

Érdemes ellenőrizni az ajtók és ablakok tömítettségét, a réseket szilikonnal vagy más tömítőanyaggal zárni, a szúnyogháló pedig megakadályozza, hogy kintről is bejussanak.

A ház körüli kavicssáv szintén hasznos – nem kedvez a hangyák fészeképítésének. És ha észreveszel egy hangyasort a padlón? Egy alkoholos vattával töröld végig az útvonalat! Ezzel megszakítod az illatcsíkot, amit a társaik követnének, így kevésbé vonzó számukra a terep.

