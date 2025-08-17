Tényleg káros hatással van az egészségünkre a fekete tea? Szakértő válaszol

Natalia Csebotareva, táplálkozási szakértő szerint a fekete tea mértékletes fogyasztása nem károsítja az egészséget, de erőssége miatt veszélyes lehet a magas vérnyomásban szenvedők számára.

Egészséges vagy sem a fekete tea?

A fekete tea kis vagy mérsékelt fogyasztása az egészséges étrend része lehet, de fontos figyelembe venni, hogy a tea koffeint tartalmaz, ezért az erős főzet fogyasztása nem ajánlott magas vérnyomásban szenvedőknek.

„A menta, a gyömbér és a kamilla gyógyteák viszonylag biztonságosnak tekinthetőek vesebetegségek esetén, azonban még az ilyen teák fogyasztása sem ajánlott nagy mennyiségben, különösen emelkedett vérkáliumszint esetén, mivel a készítményben található gyógynövények és gyümölcsök tovább növelhetik azt” – magyarázta Csebotarjova.

A szakember hozzátette, hogy a népszerű tea-adalékanyagok, például a tej vagy az édesítőszerek vesére gyakorolt hatására még nem születtek érdemleges kutatási eredmények, ezért azt javasolta, hogy akinek veseproblémái vannak, mértékkel fogyassza a fekete teát– írja a sports.kz.

„A gyakori tea-adalékanyagok, például a tej vagy az édesítőszerek a vese egészségére gyakorolt hatását az ital rendszeres és bőséges fogyasztása esetén még nem vizsgálták teljes mértékben. Ezért még a gyenge fekete teát is mértékkel érdemes fogyasztani – legfeljebb napi három-négy csészével ajánlott” – tanácsolja Dr. Csebotareva.

