Mitől sárgul és foltosodik a csüngőfűz levele? A jelenség nem csupán esztétikai gond, hanem hosszú távon a fa állapotát is befolyásolhatja. Összegyűjtöttük a leggyakoribb okokat és a hatékony megoldásokat.

A csüngőfűz különleges megjelenésével sok kert éke lehet, ám a levelek sárgulása, foltosodása vagy idő előtti hullása könnyen elronthatja a fa díszértékét. A tünetek mögött többféle ok is meghúzódhat: kártevők, gombás fertőzések, de akár a napégés is. Ha azonban időben felismerjük a problémát, és a megfelelő lépéseket tesszük, a csüngőfűz hosszú távon is egészséges és látványos dísze maradhat kertünknek.

Miért sárgul és hullik a csüngőfűz levele – és hogyan menthetjük meg a fát?

Miért sárgulhatnak a levelek?

1. Atkafertőzés (takácsatkák)

A leveleken megjelenő apró, sárgás pöttyök gyakran atka (takácsatka) kártevő jelenlétére utalnak. Ezek a parányi lények gyakran a levél fonáki oldalán telepednek meg, és szövedéket képeznek – különösen meleg, száraz környezetben, június végétől kezdődően terjednek.

Mit tehetünk ellene?

Májustól érdemes rendszeresen ellenőrizni a levelek hátoldalát, különösen a felső leveleken.

A legelső atkatelepek észlelésekor alkalmazzunk atkaölő szereket.

Ha nem szeretnénk vegyszereket használni, alternatív megoldásként alkalmazhatunk káliszappanos vagy narancsolajos permetezést – ügyelve arra, hogy a védőhatás érdekében a lomb fonákját is lepermetezzük.

2. Rozsdagombás fertőzés

A sárgás foltok 1–2 mm-es átmérőjűek lehetnek, és rozsdagomba – elsősorban Melampsora fajok – által okozott fertőzésre is utalhatnak. A lehullott, foltos leveleket mindenképp gyűjtsük össze és távolítsuk el, valamint kerüljük a felülről történő öntözést, hogy csökkentsük a spórák terjedését.

3. Napégés általi levélkárosodás

A harmadik lehetséges ok a levélkárosodásra a napégés: intenzív, tűző napsugárzás által létrehozott szabálytalan alakú foltok, melyek lehetnek világosbarna vagy vörösesbarna színűek is.

Ezek a foltok elsősorban a fa déli, Nap által jól érintett oldalán jelentkeznek.

Bár csökkentik a növény díszértékét, általában nem veszélyeztetik a fa egészségét – kivéve, ha a lomb nagy részén jelentkeznek.

