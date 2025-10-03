Egy friss, nagyszabású jelentés szerint a növényekben gazdag, mérsékelt húsfogyasztást engedő étrend nemcsak több millió korai halálesetet előzhetne meg, hanem drasztikusan csökkentené az élelmiszer-termelésből származó káros kibocsátásokat is.

A planetary health diet (PHD) a világ 70 vezető szakértője által kidolgozott étrend. Ez egy olyan táplálkozási irányzat, amely egyszerre óvja az emberek egészségét és a bolygót. Lényege, hogy a megszokottnál sokkal több zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, diófélét és teljes kiőrlésű gabonát tartalmaz, miközben visszafogja a hús, tejtermékek és a cukor mennyiségét.

Naponta körülbelül 40 ezer ember életét mentené meg ez az étrend

Az étrend rugalmas:

lehet benne kevés hús és hal

és de akár vegetáriánus vagy vegán változatban is követhető.

A hangsúly nem a tiltáson van, hanem az arányok átalakításán – hogy egészségesebb és fenntarthatóbb legyen az étkezésünk.

Miért lehet életmentő?

A kutatók szerint, ha globálisan áttérnénk a PHD-re, évente 15 millió korai haláleset lenne megelőzhető – ez naponta körülbelül 40 ezer ember életét jelentené. Az étrend bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke, a cukorbetegség és bizonyos daganatok kockázatát.

De nemcsak az egészségünk nyerne vele. Az élelmiszer-termelés a világ üvegházhatású gáz-kibocsátásának közel egyharmadáért felelős, a PHD széles körű bevezetésével pedig 2050-ig a felére lehetne csökkenteni a kibocsátást – ez nélkülözhetetlen lépés a klímaváltozás lassításában.

Mit tartalmaz a PHD?

napi 5 adag zöldség és gyümölcs

3–4 adag teljes kiőrlésű gabona

egy marék dióféle naponta

egy adag hüvelyes (bab, lencse, borsó) minden nap

mérsékelt mennyiségű tejtermék

heti 3–4 tojás

heti 2 adag csirke és hal

heti 1 adag vörös hús

Társadalmi és környezeti előnyök

A szakértők szerint a PHD nemcsak egészségesebb, hanem igazságosabb élelmiszer-rendszert is kialakíthat. Jelenleg a világ leggazdagabb 30%-a felelős a környezeti károk több mint 70%-áért, miközben közel 3 milliárd ember nem engedhet meg magának kiegyensúlyozott étrendet, és egymilliárd ember alultáplált.

Az átállás persze nem ingyenes: évente 200–500 milliárd dollárba kerülne. Ugyanakkor hosszú távon akár 5 billió dollárnyi egészségügyi és környezeti kiadást lehetne vele megtakarítani – vagyis bőven visszahozná a befektetést.

A „planetary health diet” tehát nem csupán egy új divatos étrend

Ez egy átfogó szemléletváltás, amely képes meghosszabbítani az emberi életet, igazságosabbá tenni az élelmiszer-ellátást, és közben tehermentesíteni a bolygót.

Forrásunk volt.