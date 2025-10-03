Naponta körülbelül 40 ezer ember életét mentené meg ez az étrend

A planetary health diet (PHD) a világ 70 vezető szakértője által kidolgozott étrend. Ez egy olyan táplálkozási irányzat, amely egyszerre óvja az emberek egészségét és a bolygót. Lényege, hogy a megszokottnál sokkal több zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, diófélét és teljes kiőrlésű gabonát tartalmaz, miközben visszafogja a hús, tejtermékek és a cukor mennyiségét.
Az étrend rugalmas:
- lehet benne kevés hús és hal
- de akár vegetáriánus vagy vegán változatban is követhető.
A hangsúly nem a tiltáson van, hanem az arányok átalakításán – hogy egészségesebb és fenntarthatóbb legyen az étkezésünk.
Miért lehet életmentő?
A kutatók szerint, ha globálisan áttérnénk a PHD-re, évente 15 millió korai haláleset lenne megelőzhető – ez naponta körülbelül 40 ezer ember életét jelentené. Az étrend bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke, a cukorbetegség és bizonyos daganatok kockázatát.
De nemcsak az egészségünk nyerne vele. Az élelmiszer-termelés a világ üvegházhatású gáz-kibocsátásának közel egyharmadáért felelős, a PHD széles körű bevezetésével pedig 2050-ig a felére lehetne csökkenteni a kibocsátást – ez nélkülözhetetlen lépés a klímaváltozás lassításában.
Mit tartalmaz a PHD?
- napi 5 adag zöldség és gyümölcs
- 3–4 adag teljes kiőrlésű gabona
- egy marék dióféle naponta
- egy adag hüvelyes (bab, lencse, borsó) minden nap
- mérsékelt mennyiségű tejtermék
- heti 3–4 tojás
- heti 2 adag csirke és hal
- heti 1 adag vörös hús
Társadalmi és környezeti előnyök
A szakértők szerint a PHD nemcsak egészségesebb, hanem igazságosabb élelmiszer-rendszert is kialakíthat. Jelenleg a világ leggazdagabb 30%-a felelős a környezeti károk több mint 70%-áért, miközben közel 3 milliárd ember nem engedhet meg magának kiegyensúlyozott étrendet, és egymilliárd ember alultáplált.
Az átállás persze nem ingyenes: évente 200–500 milliárd dollárba kerülne. Ugyanakkor hosszú távon akár 5 billió dollárnyi egészségügyi és környezeti kiadást lehetne vele megtakarítani – vagyis bőven visszahozná a befektetést.
A „planetary health diet” tehát nem csupán egy új divatos étrend
Ez egy átfogó szemléletváltás, amely képes meghosszabbítani az emberi életet, igazságosabbá tenni az élelmiszer-ellátást, és közben tehermentesíteni a bolygót.