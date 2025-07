Július első heteiben is megéri keresni az Itthonról válogatva logót a PENNY üzletekben, hiszen számos nyári fogáshoz szükséges hazai és szezonális alapanyag most jelentős kedvezménnyel szerezhető be. Így könnyedén elkészíthető egy hagyományos lecsó vagy akár egy izgalmasabb ratatouille is:

Friss magyar fürtös paradicsom – 24%-kal kedvezőbb áron

– 24%-kal kedvezőbb áron Bacon – 22%-os árcsökkenés

– 22%-os árcsökkenés Császárszalonna – most 24%-kal olcsóbban

– most 24%-kal olcsóbban Lángolt kolbász – 26%-os kedvezménnyel

– 26%-os kedvezménnyel Cukkini – az izgalmasabb fogások kedvelőinek 25%-kal kedvezőbb áron

– az izgalmasabb fogások kedvelőinek 25%-kal kedvezőbb áron Kápia paprika – 23%-os kedvezménnyel

– 23%-os kedvezménnyel Friss tojás – kiszereléstől függően akár 220 forinttal olcsóbban

“A PENNY-nél kiemelt célunk, hogy a hazai háztartások számára egész évben elérhetővé tegyük a megbízható minőségű magyar termékeket, méghozzá pénztárcabarát áron. Beszerzési stratégiánk is erre épül: a szezonális alapanyagokat még kedvezőbb áron kínáljuk, hogy vásárlóink számára a mindennapi bevásárlás könnyebb és kiszámíthatóbb legyen” – mondta Bálint Zoltán, a PENNY Magyarország beszerzési osztályvezetője.

Receptajánló:

A magyar paradicsom ára 24%-kal,

míg a sajátmárkás, kizárólag hazai beszállítóktól érkező Karát bacon 22%-kal,

a császárszalonna 24%-kal,

a Dárdás lángolt kolbász ára pedig 26%-kal csökkent.

A Pennyben 20 százalékkal olcsóbban kaphatóak a lecsó fő hozzávalói

Azok, akik szívesen visznek egy kis újdonságot a megszokott receptekbe, most a friss, zsenge cukkinit és kápia paprikát is akár 25%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a PENNY üzletekben. A tojás ára szintén jelentősen mérséklődik július elejétől: kiszereléstől függően akár 220 forintot is spórolhatnak a vevők.