Íme az ősz legízletesebb vacsorája – Krémes sütőtökös rizottó kacsamellel

Az ősz egyik legszebb ajándéka a sütőtök – édes, krémes, és végtelenül sokoldalú. Levesnek, köretnek vagy akár tésztaszósznak is tökéletes, de ha igazán különleges vacsorát szeretnénk, érdemes egy selymes rizottóban megmutatni, a tetején illatos, ropogós bőrű kacsamellel. Ez a recept nemcsak gyönyörűen mutat a tányéron, de a Vénusz étolajainak köszönhetően minden falatja harmonikusan telt és ízes lesz.

A titok a részletekben rejlik

A sütőtök ízét a Vénusz PLUSZ fokhagymás fűszerolaj emeli ki – ezzel locsoljuk meg a tökdarabokat, mielőtt a sütőbe kerülnek. A fokhagyma és a fűszerek finoman karamellizálódnak a tök édeskés ízével, és ettől lesz igazán mély, őszi aromája. Ugyanez az olaj felel az extrán ropogós kacsamellért is!

A rizottó elkészítéséhez pedig a Vénusz 100% első préselésű finomított napraforgó étolajat használjuk.

Ez a konyhai alapdarab nemcsak megbízható minőségű, de az 1 literes kiszerelés adagolást segítő kupakjával rendkívül praktikus – könnyedén szabályozhatjuk, mennyi étolajat szeretnénk a serpenyőbe tenni, legyen az egy cseppnyi vagy egy bő löttyintés.

Ízek, textúrák, harmónia

A krémes rizottóban a fehér bor és a kakukkfű tökéletesen kiegészíti egymást, azonban nemcsak az ízre, hanem a rizottó állagára is nagyon oda kell figyelnünk. Fontos, hogy rizottórizzsel dolgozzunk, és hogy alaplevet használjunk. Ha nem tudunk beszerezni készen, könnyedén előállíthatjuk otthon is, zöldégekből. Ezt a krémes állagot szuperül kiegészíti a ropogós kacsabőr, amit könnyedén elkészíthetünk a sütőben, nem szükséges előpirítani a serpenyőben.

Tipp

Ha szeretnénk még különlegesebbé tenni az ételt, tálalás előtt locsoljuk meg egy kevés, a kacsamell sütésekor visszamaradt szafttal – a Vénusz PLUSZ fokhagymás fűszerolaj ízei gyönyörűen összeérnek a kacsa aromás szaftjával, az illat pedig pillanatok alatt betölti a konyhát.

Ez az étel maga az ősz: meleg, illatos és meghitt. Tökéletes választás egy hangulatos hétvégi vacsorához vagy ha szeretnéd lenyűgözni a vendégeidet – mert ki tudna nemet mondani egy ilyen lélekmelengető ételnek?