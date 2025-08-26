4 csodaszínes virág, amit ültess el koraősszel, hogy jövő tavaszra kihajtson

Ha szeretünk előre tervezni, na meg a kertészkedni, akkor már most érdemes körülnézni azon virágok között, melyek tavasszal mutatják meg valódi énjüket, azonban ősszel kell ültetni őket. Lássuk, melyek azok a virágok, amelyekkel érdemes tervezni a tavaszi időszakra!

Ősszel sem állhat meg a munka a kertben, ha szeretnénk, hogy tavasszal virágba boruljon a kert. Vannak ugyanis virágok, melyek átvészelik a telet a föld alatt, és tavasszal bontják szirmaikat. Mutatunk, 4 olyan virágot, amit már ősszel ültethetsz!

Kattints a képre, és nézd meg, milyen virágokat lehet ősszel ültetni, amik tavasszal virágoznak!

