Hihetetlen, de az egyik vitamin még az öregedési folyamatokat is lassítja

Egy friss kutatás szerint létezik egy tápanyag, amely képes lehet lassítani a sejtszintű öregedést, sőt, még az életkorral összefüggő betegségek kialakulását is késleltetheti. De vajon mi ez a természetes fiatalító?

Egy amerikai kutatás szerint a D-vitamin szedése hozzájárulhat ahhoz, hogy sejtszinten lassuljon az öregedés folyamata — mindez úgy, hogy a sejtosztódásban kulcsfontosságú tápanyag védelmet nyújthat a kromoszómavégeknek.

Tudtad? A D-vitamin segíthet az öregedés lelassításában Getty Images

Mi áll a háttérben?

A kromoszómák végén található úgynevezett telomerek olyan ismétlődő DNS-szakaszok, amelyek megakadályozzák, hogy a kromoszómák végei összetapadjanak, illetve védik a sejtosztódás során bekövetkező DNS‐rövidüléseket. Amikor a telomerek túl rövidre vágynak, a sejtek már nem képesek osztódni, és ez elősegítheti az öregedéshez kapcsolódó betegségek kialakulását.

A Augusta Egyetem kutatói több mint 1 000, átlagosan 65 éves résztvevőt követtek öt évig. Az alanyok fele napi 2000 NE D-vitamin-kiegészítést kapott, míg a másik fele placebót.

A vizsgálat során azt találták, hogy a D-vitamint szedők telomerei jelentősen hosszabbak voltak a placebót kapókénál.

Mit jelent ez az eredmény?

Az átlagosan 160 bázispárral hosszabb telomerek azt jelzik, hogy a D-vitamin szedése akár több évnyi „kromoszómális öregedést” is képes lehet eltolni. Összehasonlításként: korábbi kutatások szerint a telomerek egy évtized alatt kb. 460 bázispárral rövidülnek. Ugyanakkor a kutatók figyelmeztetnek arra is, hogy nem feltétlenül igaz, hogy „minél hosszabb, annál jobb”: túl hosszú telomerek bizonyos betegségek kockázatát is növelhetik.

Mire érdemes figyelni?

A vizsgálatban használt napi adag 2000 NE volt — de nem minden esetben szükséges ilyen mennyiség. Egyes tanulmányok szerint már akár 400 NE is segíthet bizonyos fertőzések megelőzésében.

bizonyos fertőzések megelőzésében. Az optimális D-vitamin-dózis egyénfüggő lehet, figyelembe véve az életkort, az egészségi állapotot, a napfény-expozíciót és a táplálkozási szokásokat.

Habár a D-vitamin már korábban is ismert volt csontvédő és immunerősítő hatásairól, ez az újabb eredmény arra utal, hogy sejtszinten is kifejtheti jótékony hatását — különösen az öregedéshez kapcsolódó folyamatokban.

Forrásunk volt.