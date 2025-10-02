Így rontod el a reggeledet az ébredés utáni első percben, a neurológus szerint

Egy neurológus szerint rosszul indítjuk a reggeleinket, ha ébredés után azonnal a mobilért nyúlunk. Az agyunk ilyenkor a legfogékonyabb a kreativitásra és a fókuszra, amit a kijelzők könnyen tönkretehetnek – ezért érdemes a napot inkább pár nyugodt, képernyőmentes perccel kezdeni.

Sokan hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a reggeli percekre, mintha azok nem számítanának különösebben. Pedig a kutatások szerint az agy ekkor van a legfogékonyabb állapotban – ilyenkor indul be az ún. neuroplaszticitás, vagyis az alkalmazkodás és változás képessége.

Dr. Wendy Suzuki, a New York University professzora arra figyelmeztet, hogy van egy szokás, amellyel már az ébredés utáni első pillanatokban kárt okozunk magunknak. Egy nemrég közzétett videójában így fogalmazott:

Rossz szokással kezditek a napotokat, és az agyatok ezt gyűlöli. Ha az első mozdulat ébredés után a telefon után nyúlás, akkor az agy lemarad a nap legértékesebb időszakáról.

Miért olyan fontos ez a reggeli „ablak”?

Alvás közben a szervezet feltölti dopaminraktárait – ez a neurotranszmitter felelős többek között a jókedvért, motivációért és koncentrációért. A reggeli órákban a dopamin mellett a kortizol szintje is magas, amely együtt olyan lendületet adhat, ami kedvez a kreativitásnak és a fókusznak.

Amikor azonban az ébredés utáni első percekben a telefon képernyőjére tapadunk, a kutató szerint az agy elveszíti ezt a lehetőséget: a képernyő „eltéríti” a természetes folyamatot.

Mit tehetünk helyette?

Dr. Suzuki egy egyszerű kísérletet javasol: legalább öt egymást követő reggelen ne nyúljunk a telefonhoz az első 20 percben. Ehelyett próbáljunk meg:

nyújtani egy kicsit,

egy kicsit, leírni három dolgot , amire aznap szeretnénk koncentrálni,

, amire aznap szeretnénk koncentrálni, vagy egyszerűen csendben kávézni, és hagyni, hogy a gondolataink rendeződjenek.

Figyeljétek meg, mi történik, ha hagyjátok, hogy az agyatok irányítsa a reggelt! – mondja a professzor.

A telefon este sem a barátunk

Nem csak a reggeli szokások befolyásolják az agyműködést. Egy Szaúd-Arábiában végzett kutatás szerint tízből kilenc ember használja a telefonját lefekvés előtt. Azok, akik 16–30 percet görgettek elalvás előtt, kétszer nagyobb eséllyel számoltak be rossz alvásminőségről. Azoknál pedig, akik 31–45 percig használták a készüléket, több mint háromszorosára nőtt ez a kockázat.

A probléma hátterében részben a képernyők kék fénye áll, amely gátolja a melatonintermelést – ez a hormon elengedhetetlen az elalváshoz és a pihentető alváshoz.

Hogyan javíthatjuk az alvást és a reggeleinket?

Alvásszakértők, köztük Rosey Davidson is arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes legalább egy órával lefekvés előtt eltenni a telefont. Reggel pedig nem az értesítéseket érdemes elsőként megnézni, hanem hagyni az agyat „átállni”:

a mélyebb alvási fázisokból fokozatosan kerülünk éber állapotba, és ilyenkor különösen érzékenyek vagyunk minden hatásra.

A szakértők szerint, ha legalább reggel adunk magunknak néhány nyugodt percet, és nem az telefonon látott tartalmak szabják meg az alaphangulatunkat, az egész napunk kiegyensúlyozottabb lehet.

