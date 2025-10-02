Így rontod el a reggeledet az ébredés utáni első percben, a neurológus szerint

Sokan hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a reggeli percekre, mintha azok nem számítanának különösebben. Pedig a kutatások szerint az agy ekkor van a legfogékonyabb állapotban – ilyenkor indul be az ún. neuroplaszticitás, vagyis az alkalmazkodás és változás képessége.
Dr. Wendy Suzuki, a New York University professzora arra figyelmeztet, hogy van egy szokás, amellyel már az ébredés utáni első pillanatokban kárt okozunk magunknak. Egy nemrég közzétett videójában így fogalmazott:
Rossz szokással kezditek a napotokat, és az agyatok ezt gyűlöli. Ha az első mozdulat ébredés után a telefon után nyúlás, akkor az agy lemarad a nap legértékesebb időszakáról.
Miért olyan fontos ez a reggeli „ablak”?
Alvás közben a szervezet feltölti dopaminraktárait – ez a neurotranszmitter felelős többek között a jókedvért, motivációért és koncentrációért. A reggeli órákban a dopamin mellett a kortizol szintje is magas, amely együtt olyan lendületet adhat, ami kedvez a kreativitásnak és a fókusznak.
Amikor azonban az ébredés utáni első percekben a telefon képernyőjére tapadunk, a kutató szerint az agy elveszíti ezt a lehetőséget: a képernyő „eltéríti” a természetes folyamatot.
Mit tehetünk helyette?
Dr. Suzuki egy egyszerű kísérletet javasol: legalább öt egymást követő reggelen ne nyúljunk a telefonhoz az első 20 percben. Ehelyett próbáljunk meg:
- nyújtani egy kicsit,
- leírni három dolgot, amire aznap szeretnénk koncentrálni,
- vagy egyszerűen csendben kávézni, és hagyni, hogy a gondolataink rendeződjenek.
Figyeljétek meg, mi történik, ha hagyjátok, hogy az agyatok irányítsa a reggelt!– mondja a professzor.
A telefon este sem a barátunk
Nem csak a reggeli szokások befolyásolják az agyműködést. Egy Szaúd-Arábiában végzett kutatás szerint tízből kilenc ember használja a telefonját lefekvés előtt. Azok, akik 16–30 percet görgettek elalvás előtt, kétszer nagyobb eséllyel számoltak be rossz alvásminőségről. Azoknál pedig, akik 31–45 percig használták a készüléket, több mint háromszorosára nőtt ez a kockázat.
A probléma hátterében részben a képernyők kék fénye áll, amely gátolja a melatonintermelést – ez a hormon elengedhetetlen az elalváshoz és a pihentető alváshoz.
Hogyan javíthatjuk az alvást és a reggeleinket?
Alvásszakértők, köztük Rosey Davidson is arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes legalább egy órával lefekvés előtt eltenni a telefont. Reggel pedig nem az értesítéseket érdemes elsőként megnézni, hanem hagyni az agyat „átállni”:
a mélyebb alvási fázisokból fokozatosan kerülünk éber állapotba, és ilyenkor különösen érzékenyek vagyunk minden hatásra.
A szakértők szerint, ha legalább reggel adunk magunknak néhány nyugodt percet, és nem az telefonon látott tartalmak szabják meg az alaphangulatunkat, az egész napunk kiegyensúlyozottabb lehet.