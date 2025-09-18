Milliárdok maradnak a MOHU-nál a kidobott, vissza nem váltott palackok után.

Egyre többen váltják vissza a palackokat: a legutóbbi adatok szerint ezek 83 százalékát váltották vissza a fogyasztók, ami azt jelenti, hogy 1,68 milliárd palackból 1,39 milliárdot, azonban egy érdekes adatot nemrég maga a MOHU fedett fel.

Vissza nem váltott palackok: a MOHU mindenkinél jobban jár

A legutóbbi számadat már jelentős javulást mutat, hiszen 2024 második félévében, amikor a visszaváltási rendszer elindult, még csak 57 százalékos volt az arány.

A vissza nem váltott palackok ugyanakkor komoly bevételt hoznak a MOHU-nak: 2023-ban 33 milliárd forint folyt be ebből a forrásból, míg 2024 első negyedévében már 11 milliárd forint.

Ennek oka, hogy a vásárlók az 50 forintos betétdíjat előre kifizetik, de csak akkor kapják vissza, ha leadják a palackot – ha nem, az összeg a MOHU-nál marad.

Ez a bevétel tehát meghaladja azt az összeget, amelyet a boltoknak fizetnek a visszaváltás lebonyolításáért: tavaly június és év vége között például 7,9 milliárd forintot kaptak az üzletek.

A kereskedők eddig palackonként 7,5 forintot kaptak a gépi, illetve 5 forintot a kézi visszaváltás után, miközben a MOHU 21 forintot számolt el darabonként a szállítás és válogatás költségeire. Ez 2024. szeptember 1-jétől megváltozott: az új, sávos rendszerben a kézi visszaváltást végzők és a 200 négyzetméternél kisebb üzletek 11,5 forintot kapnak palackonként, a 200–400 négyzetméteresek 7,5 forintot, a 400 négyzetméternél nagyobb boltok pedig 3,5 forintot.

Forrásunk volt.