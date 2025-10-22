Bár a méz a természet egyik legegészségesebb édesítőszere, ritka esetekben allergiás reakciót is kiválthat.

A természetes méz - melyet sokan édesítőszerként, de hagyományos gyógyhatású élelmiszerként is használnak - általában biztonságos választásnak számít. Ugyanakkor egyénenként előfordulhat olyan érzékenység, amely a mézfogyasztást követően allergiás tüneteket eredményez. Bár ez a jelenség ritka, fontos tisztában lenni a kiváltó okokkal, a megjelenő jelekkel és a megelőzés lehetőségeivel.

A mézallergia jelei és tünetei, amiket érdemes komolyan venni Getty Images

Mire vezethető vissza a mézzel kapcsolatos allergia?

A mézallergiás reakció legtöbbször nem magára a cukortartalomra vezethető vissza, hanem a mézben előforduló természetes fehérjékre — például növényi pollenmaradványokra vagy méh eredetű fehérjékre. Azoknál, akik pollenallergiával küzdenek, a nyers, kevésbé szűrt méz különösen nagyobb rizikót jelenthet, mivel tartalmazhat olyan polleneket, amelyek a szervezet számára idegenként hatnak, s az immunrendszer reakcióját válthatják ki.

Emellett azoknál is fokozott az érzékenység, akik korábban már allergiás reakciót mutattak méhcsípésre - ilyenkor a méh eredetű fehérjék keresztreakciót válthatnak ki a mézfogyasztás során.

Milyen tünetekkel járhat?

Az allergiás reakciók spektruma igen széles: az enyhe tünetektől (például a száj- vagy torokviszketés, ajak- vagy nyelvduzzanat, bőrkipirosodás, csalánkiütés) egészen a súlyos, életveszélyes állapotig (ún. anafilaxiáig) terjedhet. Hányinger, hasi görcsök, hasmenés is manifesztálódhatnak emésztési tünetként. Bár az anafilaxia ritkán fordul elő mézfogyasztás kapcsán, dokumentáltak ilyen esetek - különösen azoknál, akik más allergiás reakciókra is hajlamosak.

Kiknek érdemes különösen óvatosnak lenni?

A méz fogyasztása a legtöbb ember számára problémamentes, azonban van néhány olyan helyzet, amikor fokozott figyelem indokolt:

akiknél korábban már allergiás reakció jelentkezett méz vagy méztartalmú élelmiszer után

akik méhcsípésre reagálnak allergiás módon

reagálnak allergiás módon és azon pollenallergiások esetében, akiknél bizonyos mézfajták (különösen nyers, kevésbé feldolgozott termékek) panaszt okoztak.

Amennyiben érzékenység jeleit látjuk, érdemes kipróbálni különböző típusú, szűrt vagy pasztőrözött mézeket, hiszen ezekben általában kevesebb pollenszemcsét találunk.

Diagnózis és megelőzés

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a mézfogyasztás váltott ki allergiás reakciót, az allergológus felkeresése javasolt.

Diagnózis: A szakember kikérdezéssel, bőr- vagy vérvizsgálattal tudja alátámasztani az érzékenységet. Az érintetteknek elsődlegesen az allergén — jelen esetben a méz vagy méztartalmú élelmiszer — elkerülése ajánlott.

Jelenleg nincs ismert hatásos deszenzibilizációs terápia mézallergia kapcsán, mivel az allergén komponensek rendkívül változatosak lehetnek. Fontos továbbá, hogy az érzékenyek figyelmesen olvassák el az élelmiszerek címkéjét, mivel a méz rejtett formában is jelen lehet – például édességekben, gyógyhatású készítményekben vagy kozmetikumokban.

