3 természetes otthoni tipp, ha megőrülsz a parlagfű-allergiától

Nem csak a reklámokban agyontolt antihisztamin-tabletták segíthetnek a kínzó parlagfű-allergia esetén: próbáld ki az alábbi vitaminokat, teákat, természetes módszereket, hátha beválnak!

A légúti allergia, azon belül a nyár végi parlagfű-allergia finoman szólva is kellemetlen tud lenni. Fő tünetei, a tüsszögés, köhögés, orrfolyás, szemviszketés, álmosság, orrdugulás, esetleg bőrtünetek rendszerint nem jelentenek komoly veszélyt, de azért rendesen megnehezítik a mindennapokat. A túlzott érzékenységgel reagáló immunrendszerünk ilyenkor arra vár, hogy a sok-sok termelődő hisztamint visszaszorítsuk.

Ebben a vény nélküli és vényes allergiagyógyszerek mellett segíthetnek a természetes módszerek és szerek is, melyeket párhuzamosan is alkalmazhatunk. Lássuk, mik ezek!

Kattints a képre az allergiaellenes tippek galériájáért!

3 fotó

Forrásunk volt.