Csupán néhány órát kell utaznia annak, aki szeretne vásárolni a Mere első boltjában.

Az orosz tulajdonban álló Mere diszkontlánc hamarosan megnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán, miközben a magyarországi terjeszkedésről továbbra sem érkezett hivatalos bejelentés.

Kiderült, hol nyit a legközelebbi Mere áruházlánc

A HVG beszámolója szerint a Mere új boltját a Námestie Ľudovíta Štúra térre tervezik, és már feltűntek rajta a lánc jellegzetes arculati elemei. A nyitás pontos dátuma azonban még ismeretlen.

Az üzletet a Chain Stores SK nevű vállalat fogja működtetni, amely mintegy másfél éve alakult Pozsonyban. Tulajdonosi hátterét a belgrádi Hung Trade DOO hálózathoz kötik. A Mere 2019 óta van jelen a cseh piacon, és arról ismert, hogy kis létszámú személyzettel dolgozik, árukészletét raklapokon kínálja, és rendkívül versenyképes árazást alkalmaz. Noha már évek óta téma a magyar piacra lépés lehetősége, eddig nem történt előrelépés ezen a téren.

Mi a helyzet Magyarországon?

A Mere már régóta tervezi a hazai belépést, sőt, álláshirdetések is utaltak arra, hogy 2025 első felében készen állnak nyitni.

Ugyanakkor a TS Retail Kft., amely a tervezett magyar leányvállalat lehetne, eddig nem nyújtott be boltnyitási engedélykérelmet.

A tervek szerint az első boltok Budapesten és agglomerációjában, továbbá Vác és Szeged környékén nyílhatnának meg.

Az indulás dátumát már többször módosították, és a folyamat jelenleg inkább bizonytalan, mint előrehaladott.

Forrásunk volt.