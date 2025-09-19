Gasztro

2025.09.19.

Kiderült, Magyarországon, Ausztriában vagy Szlovákiában olcsóbb egy napi étkezés

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

A Pénzcentrum Cashtag videóblogjának új epizódjában annak járt utána, hogy melyik országban mennyibe kerül egy napra való étel - az eredmények igencsak tanulságosak.

Alacsonyabb ÁFA és magasabb fizetések mellett vajon Ausztriában drágább-e egy napi bevető, mint Magyarországon? És mi a helyzet a szlovákiai boltok áraival? A Pénzcentrum legújabb Cashtag videóblog-epizódjában ennek járt után, és igencsak tanulságos és egyúttal megdöbbentő felfedezést tettek.  

Fiatal nő egy konzerv címkéjét olvassa, miközben a vásárol a szupermarketben.

Mindhárom országban az alábbi nagyon egyszerű napi menühöz szükséges élelmiszereket vásárolták meg az összehasonlítás érdekében: 

  • reggelire péksütit és italt, 
  • az ebéd paprikás krumpli volt virslivel, illetve kolbásszal
  • egy szelet csoki volt a desszert, 
  • vacsora gyanánt pedig zsömle, felvágott, tojás és zöldség került a kosarukba. 

Ez nem épp egy kimondottan színes vagy épp tápláló menü, pusztán az éhség csillapítására és a túlélés biztosítására alkalmas. Egy “bonyolultabb” ételsornak ennél is magasabb lenne az ára. De nézzük, mire jutottak.  

A napi menü legolcsóbban Szlovákiában jött ki, átszámolva 5 419 forintból. Magyarországon ugyanez 5 732 forintba került, míg Ausztriában volt a legdrágább, 6 340 forint. A jövedelmekkel összevetve azonban már más kép rajzolódik ki: az átlagos nettó havi kereset Ausztriában 3 200 euró, Magyarországon 1 225 euró, Szlovákiában pedig 1158 euró

- írja a Pénzcentrum.  

Összességében tehát csak hatszáz forinttal került többe a napi elemózsia Ausztriában, mint Magyarországon, miközben az átlagfizetés több mint két és félszer magasabb. Ahogy a lap írja, ennek több oka is van:

Az egyik ilyen ok valószínűleg senkit sem lep meg: az EU-ban rekordmagasnak számító 27%-os magyar ÁFA (ami Ausztriában csak 10%).

De a magasabb élelmiszerárakban szerepet játszik “az az EPR-díj, a kiskereskedelmi különadó, az ársapkák torzító hatása, valamint a népegészségügyi termékadó, konyhanevén chipsadó is. Erre jön még, hogy a magyar élelmiszeripar hatékonysága elmarad a nyugat-európai szinttől.  

Ezek a hatások együttesen eredményezik, hogy a magyar vásárlók fizetésének sokkal nagyobb részét viszi el a mindennapi bevásárlás, mint nyugati szomszédainknál.  

Forrásunk volt.

