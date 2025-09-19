Kiderült, Magyarországon, Ausztriában vagy Szlovákiában olcsóbb egy napi étkezés

A Pénzcentrum Cashtag videóblogjának új epizódjában annak járt utána, hogy melyik országban mennyibe kerül egy napra való étel - az eredmények igencsak tanulságosak.

Alacsonyabb ÁFA és magasabb fizetések mellett vajon Ausztriában drágább-e egy napi bevető, mint Magyarországon? És mi a helyzet a szlovákiai boltok áraival? A Pénzcentrum legújabb Cashtag videóblog-epizódjában ennek járt után, és igencsak tanulságos és egyúttal megdöbbentő felfedezést tettek.

Mindhárom országban az alábbi nagyon egyszerű napi menühöz szükséges élelmiszereket vásárolták meg az összehasonlítás érdekében:

reggelire péksütit és italt,

az ebéd paprikás krumpli volt virslivel, illetve kolbásszal,

egy szelet csoki volt a desszert,

vacsora gyanánt pedig zsömle, felvágott, tojás és zöldség került a kosarukba.

Ez nem épp egy kimondottan színes vagy épp tápláló menü, pusztán az éhség csillapítására és a túlélés biztosítására alkalmas. Egy “bonyolultabb” ételsornak ennél is magasabb lenne az ára. De nézzük, mire jutottak.

A napi menü legolcsóbban Szlovákiában jött ki, átszámolva 5 419 forintból. Magyarországon ugyanez 5 732 forintba került, míg Ausztriában volt a legdrágább, 6 340 forint. A jövedelmekkel összevetve azonban már más kép rajzolódik ki: az átlagos nettó havi kereset Ausztriában 3 200 euró, Magyarországon 1 225 euró, Szlovákiában pedig 1158 euró - írja a Pénzcentrum.

Összességében tehát csak hatszáz forinttal került többe a napi elemózsia Ausztriában, mint Magyarországon, miközben az átlagfizetés több mint két és félszer magasabb. Ahogy a lap írja, ennek több oka is van:

Az egyik ilyen ok valószínűleg senkit sem lep meg: az EU-ban rekordmagasnak számító 27%-os magyar ÁFA (ami Ausztriában csak 10%).

De a magasabb élelmiszerárakban szerepet játszik “az az EPR-díj, a kiskereskedelmi különadó, az ársapkák torzító hatása, valamint a népegészségügyi termékadó, konyhanevén chipsadó is. Erre jön még, hogy a magyar élelmiszeripar hatékonysága elmarad a nyugat-európai szinttől.

Ezek a hatások együttesen eredményezik, hogy a magyar vásárlók fizetésének sokkal nagyobb részét viszi el a mindennapi bevásárlás, mint nyugati szomszédainknál.

