Túl olcsó a Lidlben a cukormentes Ország Tortája: tajtékzanak a cukrászok

Felháborodtak a magyar cukrászoknak, hogy a Lidlben akciósan kapható a cukormentes Ország Tortája.

Kiakadtak a cukrászok, amiért a Lidl akciósan árusítja az ország cukormentes tortáját, az Álmodozót, sőt, a Magyar Cukrász Ipartestület a Gazdasági Versenyhivatallal is felvette a kapcsolatot - írja a hvg.

Az Álmodozó Egy csepp figyelem alapítvány

Az akciós újságban feltüntetett kiskereskedelmi értékesítési árat az alapanyag- és termelési költségekhez képest is ár alattinak tartják.

Felvettük a kapcsolatot a Gazdasági Versenyhivatallal. Információt kértünk arról, hogy jelenleg létezik-e szabályozás arra vonatkozóan, hogy egy kiskereskedelmi lánc vélhetően a beszerzési áron, vagy az alatt értékesít egy cukrász terméket – írja a Facebook-on a Magyar Cukrász Ipartestület.

Ezen kívül azt is sérelmezik, hogy a Lidl tudomásuk és engedélyünk nélkül, helytelenül használja a csomagoláson feltüntetett logót, ami alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

A GVH válaszától függően fognak lépéseket tenni az ügyben.

Forrásunk volt.