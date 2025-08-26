Család

2025.08.26.

Túl olcsó a Lidlben a cukormentes Ország Tortája: tajtékzanak a cukrászok

Nosalty profilképe Nosalty

Felháborodtak a magyar cukrászoknak, hogy a Lidlben akciósan kapható a cukormentes Ország Tortája.

Kiakadtak a cukrászok, amiért a Lidl akciósan árusítja az ország cukormentes tortáját, az Álmodozót, sőt, a Magyar Cukrász Ipartestület a Gazdasági Versenyhivatallal is felvette a kapcsolatot - írja a hvg.

Az Álmodozó
Egy csepp figyelem alapítvány

Az akciós újságban feltüntetett kiskereskedelmi értékesítési árat az alapanyag- és termelési költségekhez képest is ár alattinak tartják.

Felvettük a kapcsolatot a Gazdasági Versenyhivatallal. Információt kértünk arról, hogy jelenleg létezik-e szabályozás arra vonatkozóan, hogy egy kiskereskedelmi lánc vélhetően a beszerzési áron, vagy az alatt értékesít egy cukrász terméket

– írja a Facebook-on a Magyar Cukrász Ipartestület.

Ezen kívül azt is sérelmezik, hogy a Lidl tudomásuk és engedélyünk nélkül, helytelenül használja a csomagoláson feltüntetett logót, ami alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

A GVH válaszától függően fognak lépéseket tenni az ügyben.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban

Legújabb receptek

gyümölcsös kuglóf

Köleskuglóf

Bármilyen keményebb vagy aszalt gyümölccsel elkészíthető, aminek az íze őrölt fahéjjal, kardamommal tovább fokozható. Én most a nektarin mellé pár szem szedret is közé szórtam. A ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Orchidea öntözése
Család

Ettől az olcsó konyhai fűszertől 2 hét alatt megtáltosodik az...

Az orchidea igazi ékszere az otthonunknak, de érzékeny növény, amely könnyen megbetegszik. Kevesen tudják, hogy a konyhában is megtalálható egy egyszerű, természetes segítség, amely nemcsak fertőtleníti és védi a növény gyökereit, hanem erőteljesebb virágzásra is serkenti! Ez a fahéj.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept