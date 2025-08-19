Idén egy újragondolt dobostortát kóstolhatunk az Ország Tortájaként, ami augusztus 19-től elérhető az ország több száz cukrászdájában és a budapesti Várkert Bazárban is, a Szent István napi programok keretében. Lássuk, pontosan mely cukrászdákban tudjátok ti is megkóstolni!

Nem csoda, hogy nagy érdeklődés övezi az idei Ország Tortáját, hiszen olyan ízek találkoznak benne, mint a csokoládé, meggy(likőr), karamell, mandulapraliné és grillázs. Nézzük, hol tudjátok a mai naptól kezdve megkóstolni!

Ezekben a cukrászdákban már te is megkóstolhatod az Ország Tortáját

Idén „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg a versenyt, ugyanis idén 140 éves a dobostorta, aminek megalkotója Dobos C. József. A versenyzőknek a dobostorta alapját adó hozzávalókat: tojást, cukrot/karamellizált cukrot, vajat, étcsokoládét, Bourbon vaníliás cukrot és/vagy vaníliarudat kellett felhasználniuk az alkotásukhoz.

A DCJ Stílusgyakorlat fantázianevet viselő torta készítői Balogh László és Kis Roland (Kézműves Cukrászda – Gyula) lett az idei győztes.

A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál. A vágási felület, a függőleges rétegrend különleges vizuális élményt ad, a meggy mély íze és a kellemes savak a csokoládé lágyságával és a karamell karakterével keveredve különleges gasztronómiai élvezetet nyújt. A torta főbb alkotóelemei közül a meggypálinka a zselé ízét hivatott fokozni, a mandula praliné és a grillázs, illetve a tejcsokoládé glazúr az ízek komplexitását és a megjelenést teszik teljessé – mondták el a torta készítői.



Hol lehet megkóstolni az Ország Tortáját?

Országszerte 500 cukrászdában tudjuk megkóstolni a DCJ Stílusgyakorlat tortát, többek között Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron, Békéscsabán, Egerben, Tapolcán, Siófokon, Szolnokon, Sopronban, Pécsett és Debrecenben.

Budapesti cukrászdák sorában többek között:

A Regős Cukrászműhely,

Belvárosi Auguszt Cukrászda,

Cziniel Cukrászdák,

Dobay BudaPart,

Emil Cukrászda,

Erdős és fiai Cukrászda,

Fazekas Cukrászda Torta és Desszert Szalon,

Fogarasi Pékség és Cukrászda,

Geraldine Cukrászda,

Gina Cukrászdák,

Harangvirág Cukrászda,

Hegyvidéki Cukrászda,

Hisztéria Cremeria,

Horváth Cukrászda,

István Cukrászda - ezeken a helyeken már lehet kapni az Ország Tortáját.

A cukrászdák teljes listáját itt találjátok.

Forrásunk volt.