Ezekben a cukrászdákban már te is megkóstolhatod az Ország Tortáját

Nem csoda, hogy nagy érdeklődés övezi az idei Ország Tortáját, hiszen olyan ízek találkoznak benne, mint a csokoládé, meggy(likőr), karamell, mandulapraliné és grillázs. Nézzük, hol tudjátok a mai naptól kezdve megkóstolni!
Idén „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg a versenyt, ugyanis idén 140 éves a dobostorta, aminek megalkotója Dobos C. József. A versenyzőknek a dobostorta alapját adó hozzávalókat: tojást, cukrot/karamellizált cukrot, vajat, étcsokoládét, Bourbon vaníliás cukrot és/vagy vaníliarudat kellett felhasználniuk az alkotásukhoz.
A DCJ Stílusgyakorlat fantázianevet viselő torta készítői Balogh László és Kis Roland (Kézműves Cukrászda – Gyula) lett az idei győztes.
A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál. A vágási felület, a függőleges rétegrend különleges vizuális élményt ad, a meggy mély íze és a kellemes savak a csokoládé lágyságával és a karamell karakterével keveredve különleges gasztronómiai élvezetet nyújt. A torta főbb alkotóelemei közül a meggypálinka a zselé ízét hivatott fokozni, a mandula praliné és a grillázs, illetve a tejcsokoládé glazúr az ízek komplexitását és a megjelenést teszik teljessé– mondták el a torta készítői.
Hol lehet megkóstolni az Ország Tortáját?
Országszerte 500 cukrászdában tudjuk megkóstolni a DCJ Stílusgyakorlat tortát, többek között Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron, Békéscsabán, Egerben, Tapolcán, Siófokon, Szolnokon, Sopronban, Pécsett és Debrecenben.
Budapesti cukrászdák sorában többek között:
- A Regős Cukrászműhely,
- Belvárosi Auguszt Cukrászda,
- Cziniel Cukrászdák,
- Dobay BudaPart,
- Emil Cukrászda,
- Erdős és fiai Cukrászda,
- Fazekas Cukrászda Torta és Desszert Szalon,
- Fogarasi Pékség és Cukrászda,
- Geraldine Cukrászda,
- Gina Cukrászdák,
- Harangvirág Cukrászda,
- Hegyvidéki Cukrászda,
- Hisztéria Cremeria,
- Horváth Cukrászda,
- István Cukrászda - ezeken a helyeken már lehet kapni az Ország Tortáját.
A cukrászdák teljes listáját itt találjátok.