Ahogy azt megszokhattuk, újabb szuper akciónak nézünk elébe a következő héten is. A Lidlben ugyanis egy igen hasznos, konyhai munkát megkönnyítő géphez juthatunk hozzá nagyon olcsón.

Szeptember 20-tól a Lidlben szuperolcsón juthatunk kézi robotgéphez, ami sokrétűen funkcionál a konyhában, nem kevés munkát megspórolva a háziasszonyoknak.

Fillérekért adja a Lidl konyhai gépét: ennek minden háziasszony örülne

3 év garanciával kínálja termékét a Lidl szeptember 20-tól, amit 50 százalékos kedvezménnyel tudunk megvenni.

Az akkus kézi robotgép így mindössze 3999 forint, ami tényleg nagyon olcsónak számít a termékkategóriában.

A Silvercrast Kitchen Tools márkájú eszköz 5 sebességfokozattal és turbó gombbal van ellátva, hogy bármit is akarjunk összekeverni, biztosan megbirkózzon a feladattal. Az akkus és töltő nélküli eszközhöz két rozsdamentes nemesacél habverő is jár.

Emellett akkus botmixert is találunk a Lidl üzleteiben szintén 3999 forintos áron, aminek nemesacél késbetétje és ergonomikus markolata teszi hatékonnyá a munkát a konyhában.

Lidl akciós újság részlet

Mire jó az akkus kézi robotgép?

Az akkumulátoros kézi robotgép nagy előnye, hogy vezeték nélkül működik, így bárhol használható, nem kell a konnektorhoz kötve dolgozni. Attól függően, hogy kézi mixerről vagy botmixerről van szó, más-más feladatokra ideális.

A kézi mixer főleg:

tészták és krémek keverésére,

habok felverésére,

szószok és öntetek összedolgozására alkalmas.

A botmixer ezzel szemben:

levesek pürésítésénél,

bébiételek készítésénél,

smoothie-k,

szószok,

pesto vagy majonéz elkészítésénél hasznos.

Ha aprító feltéttel is rendelkezik az eszköz, akkor zöldségeket, sajtot vagy magvakat is könnyedén feldolgoz.

Az akkus megoldás előnye, hogy mobilis, gyorsan előkapható, kisebb mennyiségeknél kényelmes és helytakarékos, tisztítása pedig egyszerű. Gyors, kisebb konyhai feladatokra praktikus.

